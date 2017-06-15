《超级马里奥：奥德赛》 试玩：有点冲突感，但感觉对了！

Odyssey 依然是款非常「马里奥」的游戏，你可以通过城市的摩天大楼自由的跳上跳下。游戏中，我们十分专注于收集钱币（受攻击就会撒钱啊），还有寻找用来供给奥德赛飞船能源的月（Moon）。并且探索在这个新世界中，马里奥有哪些击退敌人的新能力与绝招 -- 除了基本的经典招式外，这次《奥德赛》中还可以利用帽子来达成许多有趣的攻击方式。首先，你可以直接投掷帽子来攻击敌人或者是收集金币，长按投掷按钮则是可以让这顶神奇的帽子定在原地，让你做为跳跃的平台（这样过关的玩法可就变多很多了！）。这个帽子戏法还可以用来捕捉敌人，让你「上身（附身？）」来控制敌方的角色或者是道具。这次还有着结合最最最传统 2D 8-bit 像素风的关卡，让你在进入水管之后在一面墙壁上变身成最初代版本的玛利欧，并进行充满怀念风格的游戏操作。是说，其实在 E3 上我们能玩到的只有部分的游戏内容。不过就短暂的体验来讲，这次的《超级马里奥：奥德赛》的确又再度给人一种任天堂的充满游戏创意的新鲜感，广大的世界也让人觉得似乎游戏也将更为耐玩。不过这一切可能还得要等到正式游戏才能确认了。《超级马里奥：奥德赛》预计将会在 10 月 27 日正式开卖，可以期待一下唷。