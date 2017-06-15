太阳极有可能有一个失散多年的双胞胎兄弟？

宇宙中到底是像太阳这样单独存在的单星多，还是由两颗或更多星体组成的联星、多星系统比较多？科学家之前的研究，显示星体的质量愈小，为单星存在的机会就比较大，而质量高的星体则容易有伴星存在。但这虽然描述了现状，却无法回答这些单星是形成的时候就是孤独的，还是因为质量小所以难以维持联星系统，在演化的过程中与挛生兄弟分开了呢？
天文学家 Sarah Sadavoy 与 Steven Stahler，针对英仙座的一个正在生成新星体的分子云的研究，显示后者似乎才是答案。观察分子云中极年轻的星体（有些甚至还未开始发光）发现，当分子云在收缩成星体时，会自然形成一个「蛋形」、或「茧形」的结构，以一条中轴线为核心，形成两个质量集中的部位。经统计模型分析，这两个部位通常会各自形成一颗星体，以太阳这种中等质量的来说，形成之后的百万年间，大约有 60% 的比例两颗星体会分开，而剩余的 40% 则是靠得更紧密，形成联星系统。
这发现意味着我们自己的太阳在形成的最早期，极有可能像邻居半人马座 α 一样，有一个差不多的双胞胎兄弟，只是在演化早期就「失散」了。以现有技术来说，想要回推究竟太阳的兄弟是哪颗星基本上已经不可能，毕竟太阳绕银河中心公转一圈也才 2.5 亿年左右，而太阳形成都已经是 20 圈以前的事了。
但知道在茫茫星海中，有一颗星球和我们曾经有过共同的历史，也是相当浪漫的一件事吧？