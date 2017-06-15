Line 的 Amazon Echo 看起来就像拉长版的熊大与莎莉

通过包括可以显示 Line 各式角色面孔以及超可爱的 Champ 等智慧喇叭产品，Clova 将可通过语音提供行事历、查询天气、备忘录、网络搜索、智慧家居产品控制，甚至是轻松的对聊也可以。唯一比较可惜的是，据确认第一波将仅支持韩语跟日语 -- 乐观点想，目前这些所谓的智慧喇叭，还可以帮忙我们练练外文呢。另一方面是这些产品其实就算放着当当装饰也还 OK 啰。





据称，Line 的 Wave 喇叭将会在夏天开始试售，这点应该是因为届时的版本将还不具备智慧功能（仅能播放音乐）；至于超可爱的 Champ 则是预计将会在今年夏天开始预购，并将与 Wave 与 Face 一起于 Clova 预计正式推送的冬季出货。而根据点子生活的报道，Champ 的建议售价将会落在日币 15,000 元，抢先预购的话则是可省下日币 5,000。