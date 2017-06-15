Elon Musk 借 New Space 详细阐述了自己的火星计划

在这个月的 New Space 杂志上，Elon Musk 又一次比较详细地介绍了自己的殖民火星大计划。在这篇内容摘自 Musk 在国际宇航会议上简报的文章里，讨论了如何降低往返火星飞行成本的方法，同时还讲到了一些具体需要用到的装备。Musk 在文中先是回答了为何要以火星为星际移民方向这个问题，然后指出以现有技术想要实施这个计划的话，可能要耗资约 100 亿美金，而这显然是不切实际的。
在他看来，让想去火星生活的人付出大约 20 万美元的代价（差不多在美国买一套普通房子的价格），会是比较可行的方法。而如果殖民计划想要顺利实施的话必须做好四点，首先是运输工具必须能重复利用，因为所有浪费都会大大增加成本。接着是飞船得要能在空间轨道上补充燃料，而且燃料需要能在火星上生产，还得要将成本、重续使用性和生产的容易程度通通考虑在内。现阶段 Musk 认为，甲烷是最佳的解决方案。
然后 Musk 在文章里提到了设想中的火箭引擎、推进器和飞船设计，并且详细说明了殖民计划需要的飞行器数量，以及每架载具可以运载多少名乘客。至于机舱里面，会有「剧场、讲堂、客舱和餐厅」，Musk 认为人们会在里面「过一段美好的时光」。不过，对于具体的开发时程，「钢铁侠」就没有多做说明了。但不管怎么讲，可以看出他在这件事上的决心和认真程度，人类未来的发展方向，或许真的会跟这个人的大计息息相关呢。