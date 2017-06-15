Adobe 想让你知道如何让 Scan app 与进阶的 Sign 更合作无间

用过了能更聪明地帮你用手机扫描文件的 Adobe Scan app 了吗？想不到这个支持 iOS 与 Android 的应用程序，居然背后也有着该公司的 Sensei AI 老师撑腰，所以才能在拍摄的当下马上就侦测边界并且瞬间完成自动裁切、修正透视、除污除阴影等步骤。Adobe 今天也特地在台湾举办了一场说明会，希望能让更多人知道，其实在移动为先的 Scan app 之后，他们还准备了一系列更增强版，可以为工作流程带来更多好处的 Adobe Sign 功能更新。
在这次的动手玩视频中，Adobe 这次完整地示范了一次利用了移动为先的 Adobe 应用的工作流程 -- 可以完整地通过网页版的 Adobe Sign 设计各种不同的审批方式，除了原本的数码签名，还加入了包括数码签章（陆续加入各式服务）、数码「盖章」（是的，就是盖章），并可建立可定制化的签名确认的电子邮件套版及整合通过 ServiceNow 进行发送合约、协议与雇用单的使用方式。
图、直接以 Adobe Sign 进行数码文件的盖章工作。
在数码文件的签署工作上，你可以利用 Adobe Sign 对应更多样的签核方式。从最简单地按按钮审核文件外，亦能以数码签章的方式，或者用存在本机或云端的图章与签名来完成一份数码文件。设计签署文件的功能方面则是还新增支持了要求使用者附上图片的功能。Adobe 希望通过 Adobe Document Cloud、Adobe Scan 与 Adobe Sign 来在移动设备与桌上电脑之间提供无缝的整合，也扎实地逐步地实践让流程更为实用。考虑通过 Adobe 的服务来让工作流程更为无纸化吗？有机会可以试着用看看唷。