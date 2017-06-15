Adobe 想让你知道如何让 Scan app 与进阶的 Sign 更合作无间





在这次的动手玩视频中，Adobe 这次完整地示范了一次利用了移动为先的 Adobe 应用的工作流程 -- 可以完整地通过网页版的 Adobe Sign 设计各种不同的审批方式，除了原本的数码签名，还加入了包括数码签章（陆续加入各式服务）、数码「盖章」（是的，就是盖章），并可建立可定制化的签名确认的电子邮件套版及整合通过 ServiceNow 进行发送合约、协议与雇用单的使用方式。







图、直接以 Adobe Sign 进行数码文件的盖章工作。

在数码文件的签署工作上，你可以利用 Adobe Sign 对应更多样的签核方式。从最简单地按按钮审核文件外，亦能以数码签章的方式，或者用存在本机或云端的图章与签名来完成一份数码文件。设计签署文件的功能方面则是还新增支持了要求使用者附上图片的功能。Adobe 希望通过 Adobe Document Cloud、Adobe Scan 与 Adobe Sign 来在移动设备与桌上电脑之间提供无缝的整合，也扎实地逐步地实践让流程更为实用。考虑通过 Adobe 的服务来让工作流程更为无纸化吗？有机会可以试着用看看唷。