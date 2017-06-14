ZenFone AR 在台湾上市，定价 NT$24,900

华硕在 CES 上发表的新机 ZenFone AR，今天终于在台湾登场了。ZenFone AR 是第一只同时支援 Google 的 Tango AR 技术与 Daydream VR 技术的手机，经过华硕、Qualcomm、与 Google 三方长年的合作，才能得以问世。它配备的 Qualcomm S821 处理器虽然不是当前最顶尖，但却是 Qualcomm 特别为 Tango 调校的版本，在 AR 应用时能发挥更好的效能。
除了 S821 之外，ZenFone AR 其他的规格都是一时之选，包括 5.7 寸 WQHD（2,560 x 1,440）解析度 Super AMOLED 面板、多达 8GB 的 RAM、128GB 的储存空间、和 3,300mAh 的电池。ZenFone AR 的相机系统被命名为「TriCam」，除了 23MP 的 F/2.0 主镜头之外，还有鱼眼动态追踪相机、与红外线深度相机，共同提供 Tango 运算所需的资料。
不过，这么一来 ZenFone AR 的价位被向上推了不少，来到 NT$24,990（约 5,600 RMB） -- 比 ZenFone 3 Deluxe 还要高上不少。AR 与 VR 的享受值不值这个这个差额，就要各位看倌们自行决定啰。我们接下来会花一点时间做深入的体验与评测，在这之前我们为大家准备了一个简单的开箱动手玩，让大家可以先睹为快。