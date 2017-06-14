ZenFone AR 在台湾上市，定价 NT$24,900

从小就对各种科技产品着迷的 Andy，有着要花很长的时间才能解释清楚的绰号“小姜”。平常就爱出国（特别是日本）的他，最早加入 Engadget 就是因为可以出国、找到好玩的 3C 产品写、还可以有稿费拿，一举多得呢！现在做为一个全职的资深编辑，出国的机会已经大大的减少，但玩到新产品的机会却依然很多，是 Andy 每日快乐的泉源。Andy 最喜欢的是勇于创新的公司，最讨厌的是山寨！