新款雷蛇 Blade Stealth 在熟悉的机身内塞入更大屏幕



从今天开始，用户就可以在 Razer 官方商店里购买到使用 2.7GHz Core i7 处理器、16GB 内存和 256GB SSD 的型号，其售价为 1,399 美元（约人民币 9,500 元），比 12.5 吋的版本要贵出不少。是说，13.3 吋的 Stealth 并不是为了取代 12.5 吋的型号而来，两者接下来会一起销售，Razer 只是给不想买更重、更贵 Blade 的人多一个性能更强、尺寸更大的选择。







除了笔记本之外，Razer 还为 PS4 和 Xbox One 玩家带来了一款 Thresher Ultimate 无线耳罩式耳机。它内建 50mm 驱动单元，支持 7.1 声道 Dolby 环绕立体声。麦克风采用了可以收起的设计，使用起来会更为方便。目前在官网已可以预购这款耳机，售价 250 美元（约人民币 1,670 元），预计会在七月时发货。