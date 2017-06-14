新款雷蛇 Blade Stealth 在熟悉的机身内塞入更大屏幕

之前的 Razer Blade Stealth 是一款不错的笔记本，但说实话，它的那块 12.5 吋屏幕配那个机身还是显小了一些。不过好在，厂方已经意识到了这一点，在刚刚推出的新款 Stealth 里，我们看到了一款全新的 13.3 吋 3,200 x 1,800 触控屏幕。与此同时，机身的厚度依旧保持在半英寸左右（约 12.7mm），重量略有增加，从原来的 2.84 磅（约 1.28kg）变成了 2.93 磅（约 1.33kg）。设备整体的设计跟过去相比更低调了一点，盖子上的 Razer 标志可以选择枪灰色，这样在工作场合也不会显得太过突兀了。
从今天开始，用户就可以在 Razer 官方商店里购买到使用 2.7GHz Core i7 处理器、16GB 内存和 256GB SSD 的型号，其售价为 1,399 美元（约人民币 9,500 元），比 12.5 吋的版本要贵出不少。是说，13.3 吋的 Stealth 并不是为了取代 12.5 吋的型号而来，两者接下来会一起销售，Razer 只是给不想买更重、更贵 Blade 的人多一个性能更强、尺寸更大的选择。
除了笔记本之外，Razer 还为 PS4 和 Xbox One 玩家带来了一款 Thresher Ultimate 无线耳罩式耳机。它内建 50mm 驱动单元，支持 7.1 声道 Dolby 环绕立体声。麦克风采用了可以收起的设计，使用起来会更为方便。目前在官网已可以预购这款耳机，售价 250 美元（约人民币 1,670 元），预计会在七月时发货。