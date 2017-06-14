高通推出智能喇叭参考设计

已经有亚马逊 Echo、Google Home 以及苹果 HomePod 参与的智慧喇叭热潮，现在又迎来了高通的加入。后者不久前公布了一款包含有麦克风、扬声器以及语音辨识方案的「Smart Audio」参考设计，让从零开始的厂家也能在较短时间内做出自己的产品。更妙的是，它还能方便地整合亚马逊 Alexa 和 Google Assistant，省去了 OEM 自己弄语音助理的麻烦。
据介绍，高通的这套参考设计中包括了全新的 DDFA 音频放大技术和音频开发者套件，厂家在制作蓝牙喇叭、耳机或其它产品时将都能加以利用。用副总裁 Anthony Murray 的话来说，高通的目的是要让厂商，在「不用大幅增加整合时间、花费」的前提下就能做出智能音频产品。另外在软件部分，这套方案是由 Linux 和 Android Things 驱动，而且还引入了「远场」多麦克风拾音、波束形成和回声消除技术（感觉跟 Harman Sonique 很像啊）。同时它也支持 FLAC、MP3、OggVorbis 等 codec，高通自己的 AllPlay 系统就更不用说了。
按照高通的说法，「Smart Audio」和对应的芯片将在今年第三季正式推出，Alexa 和 Google Assistant 支持会在后续加入。至于有哪些品牌会使用该技术，目前官方还没法透露。