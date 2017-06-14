《Minecraft》的像素风格在上了 4K 之后变得截然不同了...（揉眼）

别的不说，光看看上面的比较图（应该分的出来哪边是 4K 画质加强版吧？）... 这草跟这个水还有远景的进步幅度，虽然还是保有了一点像素风格的感觉，但这也差太多了吧！这有点像是开玩笑的 4K 升级，其实在最近十分受微软关注，并确认将带来跨平台「Better Together」更新的《Minecraft》上，感觉并不令人意外。





图、《Minecraft》同场景的直接比较图（可以拉动中央的杆子来比较）。

在须额外付费的 Super Duper Graphics pack 的加持之下，Xbox One X 与具备 4K 规格的 PC 都将可玩到更精致风格版的《Minecraft》。单单从本篇的图来看，原本的草感觉根本像是一堆竹子，光影以及每块砖头上的细节都变得更细致，更别说那远方树影的高光效果还有雾气弥漫的感觉，都是以往所体验不到的。而通过付费升级的选项，消费者也可以自行考虑到底哪个才是自己想要的《Minecraft》世界。除了即将在今年降临的画质升级部分，《Minecraft》也将在本月带来社交市场的功能，将可让玩家买卖自己的世界、材质包或者是游戏 Skin。必须说，《Minecraft》在微软的手上的确带来了很多惊喜，接下来就看各位在更新后展现更惊人的创造力啰。