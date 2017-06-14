这就是 Intel 为 HTC Vive 所打造的无线模块「DisplayLink XR」

DisplayLink XR 的主元件相对于先前展出的版本，被从后脑勺改到了头顶，而且还多了一个靠着 Vive 眼罩上缘的固定机制。可能也是因为这样改动的关系，所以还来不及将外露的线组藏好（感觉先前的版本看起来还比较不像 Prototype XD），加上看起来很笨重的关系，所以主站编辑直到戴上体验之前都还对它能有多好表现有点半信半疑。







不过在正式开始 Space Pirate Trainer 体验之后，DisplayLink XR 便马上让人改观。基本上在游戏的闪躲或射击之下，都没有任何变慢或停格的现象，感觉就像是在家接着线玩一样相当地棒，这点算是胜过偶有不顺的 TPCast。但重量全部集中在头顶的无线模块，还是会让人在体验的时候会担心是否会玩到它突然紧急脱离，这点也许要等到更完整的最终版本才能确定是否会有所改善了。DisplayLink XR 的正式售价与上市信息目前还是未知，不过可以确定的是，通过更强悍的连线技术，它的确为无线 VR 带来了更进阶且接近有线连接的体验品质。