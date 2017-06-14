Google 招来了前苹果移动芯片设计师

Google 的 Pixel 系列拿 iPhone 当对手已经不是什么秘密，而现在两者的竞争，可能要深化到具体的核心零件设计上了。早些时候 Variety 报道称，原先在苹果工作的芯片主要设计师 Manu Gulati 已经跳槽到了 Google，未来会负责领导 SoC 架构的发展。尽管在 Gulati 的 LinkedIn 页面上，并没有介绍太多工作的细节，但有传闻称 Google 聘用他的目的是为 Pixel 手机开发自己的 CPU。除此之外，在 Google 官网上也有贴出「移动 SoC CPU 架构」相关的职位招聘启事，这么看来消息的可信度还真的不低呢。
实际上，早在去年坊间就传出过 Pixel 迟早会用上定制处理器的说法，但 Google 的硬件销量显然还不到苹果、三星、华为的等级，从经济的角度来看，实在是没有太大的必要。但是，如果 Variety 的来源可信的话，那就意味着 Google 在 Pixel 的销量上或许有了更大的野心，要不然就是他们已经准备好不计代价也要自己来做芯片了。
此外，定制芯片战略一直没有实行的另一个原因，是此举很有可能会弄僵 Google 与各家 Android 厂商的关系。过去数年间推出的那么多 Nexus、Pixel 产品，已经将 Google 的角色由合作方变成了潜在的对手。如果接下来 Pixel 在性能上又获得更大优势的话，那多半将改变 Google 与其它公司间的平衡吧？