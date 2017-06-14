奥迪在 A8 发布前预告自动停车功能

不过，自动停车只是 A8 新特性的一部分，在即将到来的发布会上奥迪还将为大家展示「未来城市出行的先驱解决方案」。除此之外，厂方今天还宣布，他们已经拿到了在纽约州进行自驾测试的许可。在示范活动中，奥迪开出了一辆三级自动驾驶的 A7，就其表现来说，接下来的 A8 应该也可以期待一下啰。