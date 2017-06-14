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Image credit: Audi
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奥迪在 A8 发布前预告自动停车功能
还获得了纽约州的自驾测试许可。
Sanji Feng
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Audi
奥迪预计在 7 月 11 日发布的新车
A8
，预计将搭载三级自动驾驶。而在产品正式亮相以前，官方也放出了一段短片，预告了一下自动停车的功能。从视频中可以看到，驾驶者在下车后，只要按一个按钮，就能让 A8 自己调整好位置停入车库。当然，类似的效果放到如今已经不算稀奇，毕竟早在 2016 年初 Tesla 就已经拿出
Summon
功能了。
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不过，自动停车只是 A8 新特性的一部分，在即将到来的发布会上奥迪还将为大家展示「未来城市出行的先驱解决方案」。除此之外，厂方今天还宣布，他们已经拿到了在纽约州进行自驾测试的许可。在示范活动中，奥迪开出了一辆三级自动驾驶的 A7，就其表现来说，接下来的 A8 应该也可以期待一下啰。
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