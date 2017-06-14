ASUS ZenFone AR 开箱动手玩

虽然说 AR、VR 与相关应用还在起步阶段，但向来引入新技术从不落人后的华硕，己经在一月的 CES 上发表了世上第一只同时支援 Google 的 Tango 与 Daydream 的手机 ZenFone AR。经过半年的准备，ZenFone AR 已经准备好要与消费者见面，我们也在正式的发表会前先拿到了一台 ZenFone AR，来做简单的开箱动手玩。
外观、盒装
华硕在每代的「非典型旗舰」（就是主打特殊功能的旗舰机种）上，似乎都会习惯性地以低调、棕黑色系的风格做设计 -- ZenFone Zoom 是这样子的风格，当年的 PadFone 也是。如今 ZenFone AR 也承袭了这个意象，并且从设计各处的小细节，都可以看到 ZenFone 3 家族各个成员的影子。
它的背部是微曲的，像 ZenFone 3 Deluxe 一样，但过渡到侧面却是接近 ZenFone 3 那样的圆弧金属侧面、与两条切削的装饰线。正面 5.7 寸 AMOLED 屏幕的下方，是它的指纹辨识器。与 Home 键合而为一这点像 ZenFone 3 Ultra，但背后没有音量控制键，而是做在机身右侧，与开关键在一起。左侧是 SIM 卡 / microSD 卡槽、下方则有耳机插孔和 USB-C 插孔。整个背部最显眼的就是取名「TriCam」的 AR 镜头组，背盖是仿皮革的材质，一个华硕以前超级爱用，但已经有一段时间没看到的元素。
整体来说，ZenFone AR 如果不是背后的相机模组太醒目的话，是个非常中规中矩，甚至有点过度低调的设计。
相对于手机本身的低调，ZenFone AR 盒装里的配件可是一大把，从预料中的充电器、耳机，退卡针、到保护壳、保护贴都一应俱全，甚至盒子的上半部还可以在简单组装后，变身为类似 Cardbard 一般的 VR 观赏装置，在终于能引进 Daydream View 之前，能多少享受一下 VR 的乐趣。
硬体
做为「旁支」旗舰，华硕在这里是大招全出，除了前面提到的 5.7 寸、 2,560 x 1,440 解析度 AMOLED 显示之外，还装备上了 Snapdragon 821 处理器和多达 8GB 的 RAM。虽然 S821 听起来似乎已经不在第一线，但 Tango 的实现需要 Qualcomm、Google 和 ASUS 三方合作才能完成，ZenFone AR 里的 S821 也是 Qualcomm 专门为了 AR 应该进行调校的版本。
详细的数据还要等正式评测跑分才知道，但初步的印象是一切的操作都非常快而顺畅，就算不考虑额外的功能，也是一只相当不错的旗舰手机。
TriCam + AR
当然，真正的重头戏，还是在 TriCam 与 Tango 合力带来的 AR 体验啦。TriCam 是华硕这边的硬件技术，包括一颗 23MP 的光学相机、一颗鱼眼的动态追踪镜头、以及一颗判断深度的红外线相机。从这三颗相机收集到的资讯，经由 Google Tango 的运算，就可以对镜头前的空间有着极佳的理解，超越仅由光学相机拍到的画面进行判断的技术。下面是 Tango 的内建 Demo：
Daydream / Cardboard VR
除了 AR 之外，ZenFone AR 也支援 Google 的 Daydream VR，只是在 Daydream View 尚未引进之前，只能暂时看着 Daydream 的图示流口水，然后乖乖先下载 Cardboard 来止馋。事实上，光是用内付的简易套件，就已经能体验到 ZenFone AR 的 VR 有多流畅，让人对 Daydream 充满了期待。
结语
做为 AR/VR 手机的开路先锋之一，ZenFone AR 的硬体完成度算是非常地高。但真正的关键还是在于，里面是否有相对应的软件来搭配，发挥出 ZenFone AR 的最大功能来？这就要再更深入使用之后，才能下结论了。敬请期待我们的评测吧！