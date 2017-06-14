ASUS ZenFone AR 开箱动手玩

硬体

TriCam + AR

Daydream / Cardboard VR

做为「旁支」旗舰，华硕在这里是大招全出，除了前面提到的 5.7 寸、 2,560 x 1,440 解析度 AMOLED 显示之外，还装备上了 Snapdragon 821 处理器和多达 8GB 的 RAM。虽然 S821 听起来似乎已经不在第一线，但 Tango 的实现需要 Qualcomm、Google 和 ASUS 三方合作才能完成，ZenFone AR 里的 S821 也是 Qualcomm 专门为了 AR 应该进行调校的版本。详细的数据还要等正式评测跑分才知道，但初步的印象是一切的操作都非常快而顺畅，就算不考虑额外的功能，也是一只相当不错的旗舰手机。当然，真正的重头戏，还是在 TriCam 与 Tango 合力带来的 AR 体验啦。TriCam 是华硕这边的硬件技术，包括一颗 23MP 的光学相机、一颗鱼眼的动态追踪镜头、以及一颗判断深度的红外线相机。从这三颗相机收集到的资讯，经由 Google Tango 的运算，就可以对镜头前的空间有着极佳的理解，超越仅由光学相机拍到的画面进行判断的技术。下面是 Tango 的内建 Demo：除了 AR 之外，ZenFone AR 也支援 Google 的 Daydream VR，只是在 Daydream View 尚未引进之前，只能暂时看着 Daydream 的图示流口水，然后乖乖先下载 Cardboard 来止馋。事实上，光是用内付的简易套件，就已经能体验到 ZenFone AR 的 VR 有多流畅，让人对 Daydream 充满了期待。