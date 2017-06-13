Switch 玩家，《超级马里奥奥德赛》10 月 27 日发售！





另外，在游戏中没有血量的概念，受到伤害扣的都是金币。当然啰，钱还能拿来进行变装，有些任务会需要特定的搭配才能完成。有趣的是，在马里奥钻入水管后，游戏画面会变成经典的 8-bit 风格，玩起来别有一番怀旧的风味呢。在这款游戏的设定里，库巴又绑架了桃子公主还要强行跟她结婚，老任也专门用礼服的造型做了 Amiibo，想来应该会有很好的销量吧。







与此同时，《耀西》系列也确认会在 2018 年登陆 Switch 平台。新作会采用 2.5D 画风，以搜集物品、战斗和解谜为主，另外还会有一些协作的元素在里面。







作为老任旗下的另一大摇钱树，《宝可梦》系列也有了新的动向。除了之前就介绍过的《宝可梦铁拳》会在 9 月 22 日登陆 Switch 以外，The Pokémon Company 今天还确认了一款与 Game Freak（主要负责 RPG 类的游戏）一同开发的 RPG 新作。它究竟是不是传说中的《星星》目前还不得而知，但可以确认的是还要至少一年才会在 Switch 上发布。



另外，任天堂今天还确认《荒野之息》今年还会有两个 DLC，一个在 6 月 30 日推出，另一个则要等到冬季。伴随着新 DLC 的到来，也会有新的 Amiibo 发售。







《火箭联盟》的 Switch 版今天也确定了圣诞假期这个发售时间，届时玩家将可以跨平台与 Steam 或 Xbox One 上的用户对战，其中线上模式最多可 8 人同时游戏。除此之外，人见人爱的《星之卡比》也将会在明年登陆 Switch。在游戏中可以四人合作，而且在预告片里也能看到一些卡比的新能力。











最后，老任还宣布经典系列《银河战士》的续作《银河战士 4》将会登陆 Switch 平台，同时 3DS 也将迎来横版的《银河战士：萨姆斯归来》。







