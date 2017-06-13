PS4 独占的《蜘蛛侠》、《战神 4》将在明年一同到来





接下来是另一款著名的游戏，《战神》系列的新作《战神 4》，也确定将在 2018 年初登陆 PlayStation 4 平台。在这一作中，着重刻画了奎爷和他儿子的关系，在保留各种战斗、杀戮元素的同时，也微妙地展现出他更人性的一面。







今天发布会上另一个重要的消息，就是《怪物猎人》系列的新作《怪物猎人世界》，将会在 2018 年初同时推出 PS4 和 Xbox One 的版本（稍后还会有 PC 版）。自 2012 年的 Wii U 版本以来，这个系列基本上告别了主机平台。这一次的回归，卡普空在保证有趣狩猎体验的基础上，还会加入重新设计的跨地区多玩家配对协作系统。这个东西如果能做好的话，应该能大大提升《怪物猎人》在日本以外的影响力吧。







此外，Sony 今天也放出了《命运 2》的新预告片，同时宣布新作将会在 9 月 6 日登陆 PS4 和 Xbox One 平台，并于 10 月 24 日推出 PC 版本。两个主机平台的 beta 预售将从 7 月 18 和 19 日开始，PC 则要等到「8 月末」。值得一提的是，在 2018 年秋季前，PS4 还会有包括多玩家地图、写作模式等限时独占内容。











接下来说说 PS VR 的部分，首先是 Bethesda 家的作品，原来《上古卷轴 5：天际》也有推出虚拟实境版的计划。不过具体的发布时间还没确定，要等到后续才会公布。与此同时，在 Oculus Rift 上颇受欢迎的第一视角射击游戏《燥热 VR》也将在「几周内」推出 PS VR 的版本。另外，《直到黎明》背后的 Supermassive Games 也会带来一款恐怖题材的 VR 游戏《The Inpatient》。故事发生在精神病院，但具体的推出时间有待公布。







说到 Supermassive Games，他们还有专门为 PS4 开发一款社交属性较强的新作《Hidden Agenda》。这是首批支持 Sony PlayLink 功能的作品，可以让你通过手机与玩 PS4 的好友同乐。《Hidden Agenda》的剧情是要阻止一个连环杀手，总体的感觉跟《直到黎明》有点相像。







本世代主机上到目前为止的最佳作品之一《地平线：黎明时分》，也在这次 E3 上确认了即将于今年晚些时候推出的新内容扩展包《冰雪荒野》。从名字中，就可以看出故事将发生在冰雪世界，但剧情要如何跟主线联动，预告片里的介绍还不够多，估计要等到之后才会揭晓了。此外，在 Xbox 发布会上也提过的《龙珠格斗 Z》，也会在 2018 年初一起登陆 PS4 和 PC 平台。











去年 E3 上吸引到不少人的《人生尽头》，今年也放出了一段新的预告片。原来除了僵尸以外，主角 Decon St. John 还要与其他人类对抗，不过具体的推出时辰这次依旧没有公布就是了。同时，Bandai Namco 在 2013 年推出的吉卜力画风游戏《二之国：白女巫之怒》，也将于今年 11 月 10 日在 PS4 上推出续作《二之国 2：亡灵国度》（后续也会登陆 PC）。另外，「谁都不用死」的 RPG 类游戏《Undertale》也确认会「很快」推出 PS4 和 PS Vita 的版本，横版游戏《Matterfall》也将在 8 月 15 日登陆 PS4。













优酷审核中

最后，Sony 还带来了《旺达与巨像》重制版的消息。这款 2005 年在 PS2 上推出的劲经典游戏，其实在 2011 年时就已经以「高清晰度」重新制作过。但随着主机性能的提升，Sony 决定再为 PS4 推出一个画质更好的版本，感兴趣的玩家，明年可以好好期待一下。