《Mario Kart》与多款日本热血动漫游戏，都能在东京新宿的 VR 乐园玩到！

就在 E3 2017 热烈登场的同时，HTC Vive 及万代南梦宫娱乐（Bandai Namco Entertainment）也宣布合作推出，日本占地最大的虚拟实境乐园 VR ZONE SHINJUKU，提供令小编羡慕不已的「在地化」体验内容 -- 相信游戏、动漫粉丝们，应该多少很难不对日本的原创内容感到着迷吧！
VR ZONE SHINJUKU 将一次提供超过 15 个以上的 VR 体验内容，其中许多都是令动漫游戏迷会十分兴奋的大作，包括：《玛利欧赛车 Arcade GP VR》、《新世纪福音战士VR『魂之座』》、《七龙珠VR『Master the Kamehameha』》、《攻壳机动队 ARISE Stealth Hounds》、《钢弹VR『台场强袭』》等。重点是！造访东京的外国旅客也能游玩啊。往下阅读更多相关介绍。
虽说这次由 Bandai Namco 所主导的 VR 虚拟实境乐园，出现了来自任天堂的《玛利欧赛车》好像有点特别，不过毕竟是以「Arcade GP」为名，而相信只要是游戏粉丝应该都知道其实早在先前，两间公司就有合作打造过大型电玩版本了。至于这次的 VR 版本显然就是延续这样的合作方式（的确，VR 乐园真的就像是大型电玩的感觉啊，所以我们可能也比较难在自家玩到了 T T）。
图、《玛利欧赛车 Arcade GP VR》的体感赛车设备（来源：Engadget 日本版）
从前面的官方视频中，我们可以看到《玛利欧赛车 Arcade GP VR》除了具备有专属的赛车体感设备外，还会在体验者的手上安装追踪器，让你可以像游戏中人物一样直接对其他角色投掷道具，整体的体验感觉超级刺激且好玩，而且支持最多 4 人的连线对战 -- 详细的体验心得可以看看我们日本版同事的体验报道。而这样类似的 VR 体验方式，我们也在《新世纪福音战士VR『魂之座』》的片段里看到。
图、Vive的自由移动式体验示意图（来源：HTC）
《七龙珠VR『Master the Kamehameha』》与《攻壳机动队 ARISE Stealth Hounds》，则是可以用体感的方式来进行房间规模的游戏体验，前者从其名看来，自然是要体验一下龟派气功的「发功」啦，而攻壳的版本据称将是全球首款通过 Vive 自由移动式（free-roam）的虚拟实境体验，让你彷佛置身动漫的环境之中。VR ZONE SHINJUKU 首发的体验内容还包括了钓鱼（控制杆看起来超有趣）、勇气测试、恐龙生存体验、PANIC CUBE 等体验内容。整个内容将分四区（如下图），VR 体验限制在 13 岁以上。
有在追踪 VR 大型游戏体验的朋友，应该不会对《钢弹VR『台场强袭』》感到太陌生。事实上，根据我们日本站同事的访谈内容，这次的虚拟实境乐园的确是从设立在东京台场限定期间体验的「VR ZONE Project i Can」延伸而来的计划，所以我们也能看到后续将会有更多内容被移植至 VR ZONE SHINJUKU。两者的最大不同，则是在于可以提供从单人的体感内容到最大 4 人或 8 人的连线对战的游戏体验，可对应不同的消费者人数让所有人都能玩的尽兴。馆内也将设置纪念品贩售区与餐饮区供消费者使用。
图、VR ZONE SHINJUKU 将设立具有触摸互动机关的「中心树」在馆内。
VR ZONE SHINJUKU 预计将会在 7 月 14 日在日本东京新宿正式运营，并 6 月 16 日日本时间中午 12 点（本地时间上午 11 点）起开放在官网预约。相关的售票信息、营业时间等简介如下：
设施名称：VR ZONE SHINJUKU
设施面积：约3,500平方公尺
开幕日期：2017年7月14日
营业时间：10：00～22：00 ※ 最后入场时间为21：00
营业日：全年无休
地址：东京都新宿区歌舞伎町1-29-1（从JR线新宿站东出口步行约7分钟 / 从西武新宿站步行约2分钟）
入场门票：成人800 円日币，儿童（6-12岁）500円日币，5岁以下免费入场。
套票：「一日券」4400円日币（含四种VR体验及入场门票）※VR体验限13岁以上。
入场方式：采预约制 ※6月16日（五）中午12点起开放预约。※预约方式等详情请至官网查询。
官方网站：vrzone-pic.com
运营单位：株式会社南梦宫
协力厂商：HTC、MSI