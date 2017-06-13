等了近十年，《超越善恶 2》终于有消息了





与此同时，被设定在美国发生的《孤岛惊魂 5》也在这次的发布会上首度公开了预告片。在这款游戏中，玩家可以雇佣帮手（居然还有狗狗可选），在地面和空中全方位与当地的邪教组织进行对抗。新作将会于明年 2 月 27 日推出，登陆 PS4、Xbox One 和 PC 平台。





优酷审核中

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另外，Ubisoft 还公布了《飙酷车神 2》的更多细节，在这款新作中你不光能驾驶跑车飞驰，还可以操纵飞机、游艇上天入海。同时，在 VR 领域 Ubisoft 也有新的尝试，他们在会上介绍了一款以故事体验为主的虚拟实境作品《传输》。在里面玩家会沉浸在真实、恐怖的记忆之中，但不会因此受到伤害。是说，到目前为止游戏的细节还没有公布太多，希望在 2018 年发售前能有更多消息出来吧。值得一提的是，Ubisoft 此番还准备了《骷髅海盗团》和《星际连线：阿特拉斯之战》这两款全新开发的作品。前者会在明年秋季推出，是发生在印度洋上的海盗故事，融入了 5 对 5 海战等令人兴奋的元素。而后者则要以搜集实体玩具的形式来进行太空战斗，将会在 2018 年第四季登陆 Nintendo Switch、Xbox One 和 PS4 平台。最后，广受欢迎的《南方公园》也确定会在今年晚些时候推出 Android 和 iOS 版的卡牌搜集、对战类手游《南方公园：手机毁灭者》。它可以免费下载，而且所有内容都会对全部玩家开放，但不出意外的话，多花钱的人在游戏里总会有更大的优势吧。另外，为主机和 PC 而设的《南方公园：破而不碎》，在两次推迟后现在确定会在 10 月 17 日发售。