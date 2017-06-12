微软最强主机 Xbox One X 真机动眼看

Project Scorpio 的真身，Xbox One X 也正式在今年的 E3 上登场，虽然还无法玩到，但我们还是没有错过端详一番的机会。这部号称「世界最强的游戏主机」，通过定制型的八核心 AMD CPU、12GB GDDR5 RAM，带来高达 4K 60fps 与 HDR 的显示能力，Dolby Atmos 音效以及... 4K 蓝光光碟机（这点算是直接刷下 PS4 Pro 的规格了吧 XD）。外型上，Xbox One X 也越来越精致小巧了些，在更为极简风格外观设计，覆盖了雾面黑的质感 -- 底下的图集中有着与前代的比较图，可以看出两者间的差异。
正面 Xbox One X 带来了便利连接摇杆的连接钮与一个 USB 接口，背壳有着 HDMI IN 与 OUT 埠、再额外两个 USB、S/PDIF、IR OUT 与有线网口，电源则是座落在背后的最左侧（目前没看到变压器设计）。微软不再留给 Kinect 专用的连接界面，不过未来将会通过另售的 USB 转接头来提供支持。更强的主机，售价也同样令人感到好奇，根据官方信息 Xbox One X 美版的售价是 US$499（约人民币 3,400 元），将于 11 月 7 日正式开卖。不知道有没有吸引到各位呢？