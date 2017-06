微软今天在 E3 发表的 Xbox One X 以 4K 60fps 作为卖点,想必会满足一些家里已经配有 4K 电视的高要求玩家,不过首波游戏才是关键。原来除了刚宣布的 Xbox One X 游戏阵容 之外,微软也会为几款现有的自家 Xbox One 游戏提供免费的 4K 升级包,所以这台新机器不仅仅是向下兼容 Xbox One 的游戏那么简单。已经确认会获得 4K 升级包的作品包括「 Minecraft 」、「Gears of War 4」、「Forza Horizon 3」、「Killer Instinct」以及「Halo Wars 2」(咦,怎么没有「Halo 5」?),希望之后会有更多吧。