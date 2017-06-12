Bethesda 把《辐射》跟《毁灭公爵》给 VR 化了





同时在发布会上，Bethesda 还确认《恶灵附身 2》会在 10 月 13 日（一个黑色星期五啊...）登陆 Xbox One、PlayStation 4 和 PC 平台。这款仍由知名制作人三上真司操刀的系列续作，讲述了前作主角 Sebastian Castellanos 警探希望从恐怖世界中将自己女儿拯救出来的故事。从预告片来看骇人元素满满，希望这款游戏能取得比之前更好的成绩吧。







除此之外，厂方今天还带来了《羞辱》和《重返德军总部》系列的新作。前者是基于新剧情、角色的《羞辱：外界者之死》，被称作「系列首部单独冒险」，讲述的是 Billie Lurk 和 Daud 刺杀 The Outsider 的任务。而后者则被命名为《重返德军总部 2：新巨像》，情节发生在被纳粹占领的美国，游戏将于 10 月 27 日正式推出。









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最后，Bethesda 也宣布 Nintendo Switch 版的《上古卷轴 5：天际》将会在今秋发售，并会对出相关的 Amiibo 周边，并针对 Switch 的硬件特点设计全新的操作玩法。另外，《雷神之锤：冠军》也在今天开放了公开 beta 测试，而且今年 QuakeCon 锦标赛的奖金总额也被定在了 100 万美元。