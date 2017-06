Xbox One 在市面上的机种容量从 500GB 起跳,而 Xbox One S 则是以 1TB 居多。这看起来虽然不小,但现代游戏空间愈吃愈凶,一个游戏 50GB 朝上都不再是稀有的事,特别是现在进入了 真.4K 时代 ,想来游戏需要的空间只会更加水涨船高。为了让玩家可以放心地将买下的游戏全部放在本地端,希捷推出了 3.5 吋外接盒大小的「Game Drive Hub」和 2.5 吋外接盒大小「Game Drive for Xbox」两款产品。前者容量最大可达 8TB,并且在正面留有两个 USB 插孔,让你可以简单为摇杆充电,或连接其他配件;后者则是最大容量 4TB,主打的是可以把所有游戏带着走,到朋友家继续玩。两者都有针对 Xbox 的相容性做优化,插上后即可使用,同时在外观上也尽量配合 Xbox One S 的风格,放在一旁也不显突兀。Game Drive Hub 定价 US$200,而 Game Drive for Xbox 则是 US$90(2TB)或 US$130(4TB)。