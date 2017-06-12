罗技发布「POWERPLAY」无线充电技术，与支持的 G903、G703 滑鼠

近年来在无线领域黑科技不断的罗技，今天又发布了在无线充电技术上的最新进展，名为「POWERPLAY」的无线充电技术。和过去无线充电大多范围小、而且通常要贴着才行不同，POWERPLAY 技术允许你边在鼠标垫上移动边使用，而且就算暂时抬起鼠标，充电也不会中断。POWERPLAY 的充电板本身只有约 2mm 厚，所以就算在上面再放一片布质鼠标垫或硬塑料鼠标垫，整体的厚度也不会太离谱，这么一来鼠标基本上就可以永远无线使用了。
搭配 POWERPLAY，罗技也更新了自家的 G900 与无线版 G403 鼠标，分别升级成 G903 与 G703。G903 改用了更耐用（5,000 万次点击）的微动开关，并且在底下多了一个像 G403 那样的小「门」，可以装备 POWERPLAY 接收器，或是 10g 的砝码。G703 则看起来除了改名、采用新的微动开关、及 POWERPLAY 之外，其他功能都保持不变。
当然，最大的问题还是在 $$ 上。G903 定价 US$149.99、G703 定价 US$99.99 都与前代相同，但 POWERPLAY 充电板要再加 US$99.99，这样 G903+POWERPLAY 总价会来到 250 美元之谱，有点可怕啊！