华为荣耀 9 继续以颜值为先

去年荣耀靠荣耀 8 的镜面背盖设计吸引到了不少消费者，既然如此，在新机上就没有必要大改，补上一些小有缺憾的地方就行。而厂方也的确就是这么做的，在刚刚推出的新机荣耀 9 上，我们看到指纹辨识已经被放到了正面的 Home 键上，算是顺应了大部分使用者的呼声。与此同时，背盖还换上了左右两侧弧度更大的曲面玻璃（这么一来跟小米 6 好像...），而且在黑、金、蓝的基础上，荣耀还推出了个比较特别的海鸥灰配色，相信应该能满足各类不同用户的需要。
规格方面，荣耀 9 搭载了麒麟 960 芯片，同时有支持 DCI-P3 标准的 5.15 吋 1080p 屏幕以及支持 9V 2A 充电的 3,200mAh 电池。拍照的部份，照例使用了 20MP + 12MP 的主相机组合，手机内建 NFC，可以靠华为 Pay 在北京、上海、广州、深圳、苏州、武汉使用交通卡服务。另外，荣耀 9 还配备了 AKM Hi-Fi 芯片，有「Grammy 获奖大师」调音，并且拉来 Monster 一同打造耳机。
至于发售信息，荣耀 9 共分为 4GB RAM + 64GB 存储、6 + 64 以及 6 + 128 三个版本（根据现场跑分来看存储是多半是 eMMC 5.1），售价分别是 2,299、2,699 和 2,999 元，即日起开放预订。除了手机以外，荣耀今天还带来了一款体脂秤、具备心率监测和 50 米 5ATM 防水（NFC 版可用交通卡）的荣耀手环 3 以及能够监测空气质量、红外遥控家电的「探空精灵」，三款产品的价格分别是 199、229（普通版）/ 269（NFC 版）和 599 元。