《Minecraft》夏天登场的「Better Together」更新，让大部份平台能互通

在这次更新之后，就只剩下 Xbox 360 和 PS4 版本的《Minecraft》依然独立（再加上 Java 版）。微软自然是希望未来能整合所有的平台，所以 PS4 应该还是在计划之中，只是目前无法确认时程而已。



此外，《Minecraft》还将带来 4K、HDR 的影像强化包，不过想来只有 Xbox One X、或是配备够强的 Windows 10 才享受得到。当然，这是自选安装，如果觉得《Minecraft》还 HDR 太 over 的话，也可以不装的啦。



