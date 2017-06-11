《Minecraft》夏天登场的「Better Together」更新，让大部份平台能互通

《Minecraft》预计在八月推出的「Better Together」更新，将把 Xbox One 和 Nintendo Switch 平台上的 Minecraft 全部升级到 Bedrock Engine 游戏引擎，加入已经使用该引擎的 PC、手机、和 VR 版本。这让所有版本的《Minecraft》玩家都能一起打造世界，同时更新和 DLC 也能同步。更新后，旧的游戏和 DLC 会被转到 Bedrock 上，但不清楚的是平台限定的 DLC（像 Wii U / Switch 的 Mario Mash-Up Pack）能否在其他平台上使用。
在这次更新之后，就只剩下 Xbox 360 和 PS4 版本的《Minecraft》依然独立（再加上 Java 版）。微软自然是希望未来能整合所有的平台，所以 PS4 应该还是在计划之中，只是目前无法确认时程而已。
此外，《Minecraft》还将带来 4K、HDR 的影像强化包，不过想来只有 Xbox One X、或是配备够强的 Windows 10 才享受得到。当然，这是自选安装，如果觉得《Minecraft》还 HDR 太 over 的话，也可以不装的啦。