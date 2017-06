微软：Xbox One X 是「世上最强主机」

自去年 E3 首度公开了 Project Scorpio 以后,微软又再潜心 打磨 了一年的新款主机,现在终于以 Xbox One X 的正式身份登上了今年 E3 的舞台。跟同时期索尼家的对手 PlayStation 4 Pro 相比,微软的这款新机硬件性能更强。它能以 4K @60fps 运行游戏,如今越来越多见的 HDR 也不在话下。设备本身的造型有点像原始的 Xbox One,分黑、白两种配色,被微软称作其至今为止最小的主机。而在规格方面,Xbox One X 搭载了 6 teraflop、1.17GHz 的 GPU 和 12GB GDDR5 内存,支持 Dolby Atmos 全景声,依靠超采样技术和更强的性能,它在连接非 4K 电视时也能带来更出色的 1080p 效果。同时,这款主机也内建了 4K 蓝光光碟机(PS4 Pro 没有),而且能玩所有 Xbox One 平台上的游戏。