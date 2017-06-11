微软：Xbox One X 是「世上最强主机」

自去年 E3 首度公开了 Project Scorpio 以后，微软又再潜心打磨了一年的新款主机，现在终于以 Xbox One X 的正式身份登上了今年 E3 的舞台。跟同时期索尼家的对手 PlayStation 4 Pro 相比，微软的这款新机硬件性能更强。它能以 4K @60fps 运行游戏，如今越来越多见的 HDR 也不在话下。设备本身的造型有点像原始的 Xbox One，分黑、白两种配色，被微软称作其至今为止最小的主机。
而在规格方面，Xbox One X 搭载了 6 teraflop、1.17GHz 的 GPU 和 12GB GDDR5 内存，支持 Dolby Atmos 全景声，依靠超采样技术和更强的性能，它在连接非 4K 电视时也能带来更出色的 1080p 效果。同时，这款主机也内建了 4K 蓝光光碟机（PS4 Pro 没有），而且能玩所有 Xbox One 平台上的游戏。
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值得一提的是，微软还借鉴了 PC 游戏界的做法，为 Xbox One X 加入了一套液冷系统，帮助内部零件更好地散热。所以正常来说，当年 Xbox 360 亮红灯的「悲剧」应该是不会再次重演。而在游戏阵容方面，微软公布了以《极限竞速 7》为首的多款新作，另外他们也宣布，Xbox One X 将会向下兼容初代 Xbox 的游戏。
最后是发售信息，Xbox One X 将于 11 月 7 日正式开卖，美版的售价是 499 美元（约人民币 3,400 元）。