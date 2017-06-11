《极限竞速 7》、《赞歌》领衔 Xbox One X 游戏阵容

「最强主机」Xbox One X 已经来了，微软当然也会准备好强大的游戏阵容来充分发挥它的性能啊。在 E3 发布会上，他们带来了一大批新作。其中第一个登场的就是如今已是十亿美元级生意的《极限竞速》系列，其最新的游戏《极限竞速 7》（Forza Motorsport 7）将能以原生 4K @60fps 在新主机上运行，而且加入了动态天气效果等玩家渴求已久的功能。
除此之外，当然也有新车，玩家在这一作中将可以体验到包括 2018 年款保时捷 911 GT2 RS 在内的 700 款车型。不过值得一提的是，计划于 10 月 3 日发布的《极限竞速 7》里，是没有包括画质提升的 Xbox One X 版本的。根据 YouTube 预告片里的描述来看，它应该会在「假期购物季」上架，感觉应该是为了配合 Xbox One X 11 月 7 日的发售时间吧。
与此同时，讲述刺客兄弟会真正起源的《刺客信条：起源》也会在 10 月 27 日登场。这次的故事背景被放到了埃及，主角 Bayek 除了敏捷的身手外还具备「鸟瞰」的能力。有趣的是，游戏中融入了很多动物的元素，其中有不少会给 Bayek 提供协助，但有更多会带来战斗的麻烦呢。
接下来是来自 4A Games 的 Xbox One X 独占游戏《地铁：大逃亡》，现场播放了由游戏画面组成的预告片，但故事背景的细节没有介绍太多。不过，既然是独占，工作室应该会好好利用 Xbox One X 的强劲机能吧。《地铁：大逃亡》的推出时间是 2018 年，后续也会登陆 Windows 10 平台。
去年 E3 上预告过的《腐烂国度 2》，现在确定推迟到明年春天在 Xbox One 和 Windows 10 平台上架。另外，以画面取胜的独立作品《The Last Night》也会以「首发独占」的形式登陆 Xbox One X。而支持 3v3 对战的《龙珠格斗 Z》会于 2018 年初推出，不过这款作品就不是微软独占了。
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接下来是《Tacoma》、《除暴战警 3》、《盗贼之海》、《奥日与精灵之愿》、《奇异人生》、《绝地求生：大逃杀》这几款作品的预告片。
最后压轴登场的，是昨天在 EA 发布会上已经放出先导预告的《赞歌》（Anthem）。今天播放的真机游戏画面中展示出了丰富的 RPG 元素，而且开放世界的探索自由度相当大，估计玩家们 2018 年可以好好期待一下。