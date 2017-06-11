《极限竞速 7》、《赞歌》领衔 Xbox One X 游戏阵容





与此同时，讲述刺客兄弟会真正起源的《刺客信条：起源》也会在 10 月 27 日登场。这次的故事背景被放到了埃及，主角 Bayek 除了敏捷的身手外还具备「鸟瞰」的能力。有趣的是，游戏中融入了很多动物的元素，其中有不少会给 Bayek 提供协助，但有更多会带来战斗的麻烦呢。







接下来是来自 4A Games 的 Xbox One X 独占游戏《地铁：大逃亡》，现场播放了由游戏画面组成的预告片，但故事背景的细节没有介绍太多。不过，既然是独占，工作室应该会好好利用 Xbox One X 的强劲机能吧。《地铁：大逃亡》的推出时间是 2018 年，后续也会登陆 Windows 10 平台。







去年 E3 上预告过的《腐烂国度 2》，现在确定推迟到明年春天在 Xbox One 和 Windows 10 平台上架。另外，以画面取胜的独立作品《The Last Night》也会以「首发独占」的形式登陆 Xbox One X。而支持 3v3 对战的《龙珠格斗 Z》会于 2018 年初推出，不过这款作品就不是微软独占了。





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