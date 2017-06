《极限竞速 7》、《赞歌》领衔 Xbox One X 游戏阵容

与此同时,讲述刺客兄弟会真正起源的《刺客信条:起源》也会在 10 月 27 日登场。这次的故事背景被放到了埃及,主角 Bayek 除了敏捷的身手外还具备「鸟瞰」的能力。有趣的是,游戏中融入了很多动物的元素,其中有不少会给 Bayek 提供协助,但有更多会带来战斗的麻烦呢。







接下来是来自 4A Games 的 Xbox One X 独占游戏《地铁:大逃亡》,现场播放了由游戏画面组成的预告片,但故事背景的细节没有介绍太多。不过,既然是独占,工作室应该会好好利用 Xbox One X 的强劲机能吧。《地铁:大逃亡》的推出时间是 2018 年,后续也会登陆 Windows 10 平台。







去年 E3 上预告过的《腐烂国度 2》,现在确定推迟到明年春天在 Xbox One 和 Windows 10 平台上架。另外,以画面取胜的独立作品《The Last Night》也会以「首发独占」的形式登陆 Xbox One X。而支持 3v3 对战的《龙珠格斗 Z》会于 2018 年初推出,不过这款作品就不是微软独占了。





接下来是《Tacoma》、《除暴战警 3》、《盗贼之海》、《奥日与精灵之愿》、《奇异人生》、《绝地求生:大逃杀》这几款作品的预告片。最后压轴登场的,是昨天在 EA 发布会上已经放出先导预告的《 赞歌 》(Anthem)。今天播放的真机游戏画面中展示出了丰富的 RPG 元素,而且开放世界的探索自由度相当大,估计玩家们 2018 年可以好好期待一下。