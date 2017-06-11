EA 带来《Anthem》和《A Way Out》两款全新作品

今天凌晨，EA 打响了 E3 2017 的头炮。整场发布会的焦点，毫无疑问是由 BioWare 带来的新作《Anthem》，一款看起来应该是发生在未来的开放世界游戏。它是基于 Frostbite 引擎开发，从预告片里可以看到丛林、怪兽、机甲等元素。用 EA 执行副总裁 Patrick Soderlund 的话来说，这是一款「庞大、危险、壮丽又出乎意料」的作品。更多细节，会在明天早上的微软发布会上再做介绍。
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《Anthem》以外，还有一款由 Hazelight 打造的全新游戏《A Way Out》。这是一款曾在 2014 年短暂放出过预告的越狱题材作品，特点是游玩过程中屏幕一直被分割，必须要两人一起才能进行。而且，它也没有使用那种每次随机分派伙伴给你的配对系统，换句话说，你要么就是找一个朋友一起坐在电视机前玩，要么就是在线上找到另一个玩家，一路配合直到通关为止。
实话说，游戏的概念非常吸引人，而且自由度很大，根据搭档、策略不同，每次越狱估计都会是完全不同的体验。「A Way Out」将会登陆 PC、PS4 和 Xbox One 平台，推出时间暂定为「2018 年初」。
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除了新游戏之外，EA 当然也不会忘记带来经典系列的续作。先来讲《Fifa 18》，这一作依旧加入了《Fifa 17》里颇受好评的《The Journey》模式。天才新星 Alex Hunter 的故事将继续，而且情节可能会涉及到转会等内容。值得一提的是，对于想在 Nintendo Switch 上玩「Fifa 18」的玩家，很可惜将没有机会跟 Hunter 一起成长。而这背后的原因，多半是由于故事模式要用到的 Frostbite 引擎，Switch 的机能毕竟还是有限啊。
不过好在，在 Switch 插入 dock 后，将能以 1080p 分辨率运行游戏。而且它特有的面对面多玩家模式，在人多的时候肯定也能带来相当大的乐趣。据介绍，Switch 版的《Fifa 18》将会和其它版本一起在 9 月 29 日同步推出。
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最后是《星战：战场前线 2》，它将会前所未有地把焦点放在故事模式上，以一个全新的角度来讲述《星战》。这一作中新增了更多的角色、武器和载具，备受期待的战役模式也终于加入。此外，EA 还承诺未来会推出更多的免费更新（包括角色、武器、地图等等），而预购游戏的玩家将都有机会参加早期的 beta 测试。
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