EA 带来《Anthem》和《A Way Out》两款全新作品

今天凌晨，EA 打响了 E3 2017 的头炮。整场发布会的焦点，毫无疑问是由 BioWare 带来的新作《Anthem》，一款看起来应该是发生在未来的开放世界游戏。它是基于 Frostbite 引擎开发，从预告片里可以看到丛林、怪兽、机甲等元素。用 EA 执行副总裁 Patrick Soderlund 的话来说，这是一款「庞大、危险、壮丽又出乎意料」的作品。更多细节，会在明天早上的微软发布会上再做介绍。