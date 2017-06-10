预览版 Windows 10 预示即将到来的重要变化

微软之前就说过在秋季版的 Creators Update 里还会有很多大变化，而这些不同，现在已经慢慢在为 Insider 准备的预览版里显现出来了。在最新上线的版本中，官方重新对开始菜单和活动中心内的通知进行了设计，加入被称作「acrylic」的透明元素，以作为 Fluent Design 的一部分。与此同时，Cortana 跟手写功能也有了更好的整合，用户将可以用触控笔圈注屏幕上的信息并唤醒 Cortana 进行相关的操作。
值得一提的是，手写功能的改进还不止这些。系统现在会在你书写时辨识潦草的笔迹，提笔后完成转换，不影响你继续书写的过程。同时，还可以用笔选中文字直接编辑，在写错的地方直接覆盖重写就能改正了。另外，你还可以用笔添加 emoji、滑动画面，找不到触控笔时也有「where's my pen」可以帮忙了。
微软这次还推出了一个更适合平板模式的 XAML 触控键盘，也为 ePub 电子书加入了笔记和注释，照片、音乐等应用内寻找设备上媒体的功能也有所加强了。最后，系统中终于加上了「HDR 和高级色彩设置」，如果你有支持 HDR 的屏幕的话，应该对此期待已久了吧？完整的更新介绍可以点击这里阅读，感兴趣的朋友可以去看看。