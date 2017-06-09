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《莎木 3》要推迟到明年下半年了
铃木裕说游戏比预期「更大更美丽」，所以需要更多时间。
Sanji Feng
2 小时前
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各位在期待
《莎木 3》
的玩家，铃木裕大神不久前在
Kickstarter
上公布了一个半好半坏的消息。原定于今年 12 月正式推出的作品，因为制作时间不够需要推迟到明年下半年。对此铃木裕表示，是因为所用的新技术让他们「发现了新的可能性和表达方式」，游戏变得「比预想中更大更美丽」，所以需要更多的时间来完成。
一般来说，游戏推迟总是玩家不愿看到的事情，但《莎木》粉丝都等了 16 年，与其玩一款仓促推出的作品，他们应该会更愿意给制作方多一点时间吧。