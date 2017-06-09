三星为玩家推出超强悍的 49 吋 QLED 曲面屏幕

4K HDR 的电视现在已经见得多了，显示器行业也差不多是时候跟进一下。趁着这次 E3，三星就带来了三款 QLED 新品。其中包括有 27 吋和 32 吋两款 CHG70，以及达到 49 吋的 CHG90。三者都是 10.7 亿色，响应时间为 1ms，同时面板还都具备 1800R 的曲率。按照三星的说法，QLED 技术「可以开发者的想法来呈现游戏」，而且「能靠极佳的色彩和对比度大幅提升画质」。
这几款新品都能覆盖 95% DCI-P3 色域，刷新率达到 144Hz，并能靠四频扫描技术去处运动模糊。而且值得一提的是，它们是首批支持 Radeon FreeSync 2 的机种（没提到 NVIDIA 的 G-Sync），应该会比较适合飞行模拟、FPS 或是运动向的游戏。是说，三星也确实已经跟 EA 旗下的 Dice 以及 Ghost Games 的开发者开始合作，确保 HDR 技术被运用到《极品飞车》和《星战：前线 II》等作品之中。
27 吋和 32 吋的型号，分辨率均为 2,560 x 1,440，49 吋的版本用的是超宽面板，分辨率达到了 3,840 x 1,080，并且会多一个 mini-Display Port 接口。发售信息方面，三者的售价分别为 599 美元（约人民币 4,060 元）、699 美元（约人民币 4,740 元）和 1,499 美元（约人民币 10,170 元），在 E3 展场中看到真机的话我们再来跟大家分享心得啰。