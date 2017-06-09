Oppo 为 R11 系列加上双镜，继续主打拍照（男生版）

发布会前外观、规格基本上已经差不多完全公开的 Oppo R11 系列，今天终于正式登场亮相了。在设计上，两款手机依旧借鉴了 iPhone 7 Plus 的造型，但背部曲线会更圆润一些。比较明显的不同之处，之前也有预告。一个是正面的指纹 Home 键是腰圆而非圆形，另一个就是将 R9s 所用的微缝天线也做到了设备背盖的「穹顶」之上。此外，两款产品都会分黑、金、粉三种配色，不过估计这只是初期的计划，后面多半还会跟 R9s 一样推出更多不同的版本。
规格方面，R11 会首发 Snapdragon 660 芯片，同时有 4GB RAM、5.5 吋 1080p AMOLED 屏幕、64GB 存储和支持 VOOC 闪充的 3,000mAh 电池。拍照的部份，虽 S660 而来的是全新的 Spectra 160 ISP，背后是可实现两倍光学变焦的广角（16MP IMX398 CMOS）加长焦（20MP IMX350 CMOS）双镜组合，正面的自拍相机感光元件也达到了 20MP，同时也可靠软件完成背景虚化的效果。而 R11 Plus 大部分硬件都跟 R11 一样，但屏幕加码到了 6 吋，RAM 也来到 6GB，而且电池也提升到了 4,000mAh。至于软件，运行的是基于 Android 7.1.1 的 ColorOS 3.1，而且还专门跟《王者荣耀》进行了优化合作。
不过，今天针对媒体，或者说科技圈的发布会上，Oppo 还是卖了个关子没公布发售信息。想知道的话，得要留意明天晚上八点半的那场电视发布盛典。最后，有女朋友或老婆的可以发女生版的 R11 发布文给她看...