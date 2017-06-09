Snapdragon 跑 Windows，英特尔不开心

英特尔今天发了一篇相当有趣的文章，表面上是在庆祝 x86 架构即将届满 40 周年（今天是 39 周年），并且列举了英特尔这近 40 年来对 X86 架构所做的各种创新与努力。然而中间话锋一转，开始谈到了英特尔对 x86 ISA 的专利与保护，以及英特尔对于打击侵权者的决心。
文中指出，近来有「厂商试图在未获英特尔授权之下，模拟 x86 架构」，虽然没有指名道姓，但似乎值得英特尔特地拿出来讲的，近来只有高通而已。英特尔以 Transmeta 当年的「x86 模拟器」与官司为例，表达了悍卫专利到底的决心（但我怎么记得最后是 Transmeta 告赢了？），并希望其他公司「尊重英特尔的知识产权权」。但高通毕竟不像 Transmeta 是间小公司，在踏上这一步前，应该已经做好了充份的研究与准备。这是准备要向高通兴讼的预告吗，还是只是个警告？到底英特尔在打什么算盘，还真让人看不清楚。
另一边，微软和合作伙伴们的态度也会很关键。英特尔这里一直拿不出手一颗真正有竞争力的低功耗处理器，也就无怪乎微软和众 OEM 厂会看向 ARM 架构的方案，搭配 Windows 10 S，供入门级的平板和笔记本使用。如果今天微软宁可再来一次 RT，也要避开过度依赖 x86 的限制的话，对英特尔来说也不是好消息啊。