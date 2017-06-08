联想的 VR 背包也来了

在经历了一年左右的发展之后，VR 背包类的产品现在似乎进入了成熟期，越来越多的主流大厂也开始看到该领域的潜力。在本届 CES Asia 上，联想就推出了自己的第一款背包 PC — 拯救者 VR 主机。它采用了与其说是背包不如说是背「架」的设计，在将电脑固定在背后的同时也让出风口外露，感觉上应该能起到不错的散热效果（话说机器里面是有水冷的）。而在将 PC 拆下后，你也可以选择横放或通过支架让它立起。没有 Omen X Compact 那样的底座，每次放下来使用就都需要重新插线啦。
规格方面，这款设备搭载了英特尔 Core i7-H 处理器、AMD Radeon RX480 显卡、8GB / 16GB 内存和最高 512GB PCIe SSD。同时内建有支持热插拔的双电池，普通使用时间可达到 10 小时，连续玩 VR 的话，续航为 1.5 小时。算上电池一起，机身的总重有 2.5kg，我们在展场短暂试背的感觉还好，但很难讲时间长了以后会有多疲劳。
发售信息方面，目前拯救者 VR 主机的国内预售价已经出炉，九月前卖 14,999 元，但因为还在等待相关许可证的关系，发售渠道还没有确定。九月之后，零售价会猛涨到 21,999 元，实话说差价之大都让人有点看不懂了...