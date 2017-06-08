Harman Kardon 想将 Invoke 背后的远场拾音技术运用到更多设备上

说到新品，现场所用的这台 demo 机是基于 Amazon Alexa，但它不是市售的商品，用途仅仅是示范而已。不过，Harman 的工作人员告诉我们，使用 Google Assistant、Alexa、百度、科大讯飞等其它语音引擎，同时有 SONIQUE 加持的喇叭都在计划当中。未来它们应该会被归到 Harman 自己或其它子品牌的名下推出，有远场识音和音质上的优势，哪怕跟原厂正牌比估计也会有不小的竞争力吧？