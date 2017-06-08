Harman Kardon 想将 Invoke 背后的远场拾音技术运用到更多设备上

Harman Kardon 和微软联手开发的 Invoke 在发布后收获了颇多关注，除了 Cortana 在智能喇叭上展现出的应用前景外，由 Harman 旗下 SONIQUE 解决方案驱动的远距离语音识别功能，也是该产品的另一大亮点。Harman 的这套方案能提供定制化的麦克风阵列，客户可以根据自己的需求，选择双麦（范围 4 米，可配合开关类产品，成本低易安装）、四麦（范围 6 米，适合会议室）或七麦组合（范围最远 8 到 10 米，多是企业用途）。在这个基础上，配合回声、噪音消除算法、低失真扬声器和波束形成技术，就能达到 360 度全方位的远距离拾音了。
之前的 Invoke，采用的就是基于七麦克风的方案，而其在宣传片中所展现出来的远距离辨识效果，Harman 在今天的 CES Asia 发布会上基本做到了完美重现。他们在现场用一台七麦的 demo 机（见上图，不是 Invoke），准确识别了来自三个不同方向、最远间隔约有 10 米的语音指令。而且值得一提的是，这台设备的麦克风部分和扬声器部份是通过磁点相连。也就是说，Harman 给设计留出的自由度不只体现在麦克风的个数上，扬声器的搭配也能做到很灵活，未来应该能看到更多不同于 Invoke 型态的产品问世。
说到新品，现场所用的这台 demo 机是基于 Amazon Alexa，但它不是市售的商品，用途仅仅是示范而已。不过，Harman 的工作人员告诉我们，使用 Google Assistant、Alexa、百度、科大讯飞等其它语音引擎，同时有 SONIQUE 加持的喇叭都在计划当中。未来它们应该会被归到 Harman 自己或其它子品牌的名下推出，有远场识音和音质上的优势，哪怕跟原厂正牌比估计也会有不小的竞争力吧？