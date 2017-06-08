罗技发表两款中低阶有线游戏耳机 G433 与 G233 Prodigy

自从遥远的 G230 / G430 以来，罗技已经足有四年未更新中低阶耳机的产品线。中间虽然有过一只垫档的 G231 Prodigy，但其实并没有什么实质上的改变。所以今天发表的 G433 与 G233 可以说是接续着 G533 无线耳机以来，新一代的罗技游戏耳机作品。
在外观上，G433 与 G533 极为相像，但是耳罩材质改成了布质，头带也变得更「新潮」，整体设计似乎有那么点似曾相识。很显然地，罗技这里主打的卖点，是让 G433 横跨在游戏耳机与一般耳机之间，既可以在电脑前厮杀，也可以走在街上听歌，所以它有不少相当独到的特色。首先，是它的 DTS 7.1 声道 USB 音效卡是独立在耳机之外的，这让它可以换上普通的 3.5mm 耳机线，做为一般耳机使用。再者，它的麦克风也是拆缷式的，让你出门的时候可以省下麦克风杆的重量。事实上，G433 本体重仅 259g，在游戏耳机中是相当轻量级的呢。
G233 Prodigy 则是 G433 稍微便宜些的兄弟，除了外观上塑胶感较重之外，也失去了 USB 音效卡带来的 7.1 声道体验。不过它的麦克风杆也是拆缷式的，所以一样可以戴着它出门，但总觉得没有 G433 那么潮啊...
两只耳机都采用罗技的 Pro-G 单体，G433 有黑、红、蓝、和限量的迷彩蓝四种颜色，定价 US$99.99，G233 Prodigy 则是仅有黑 + 蓝一种配色，与先前的 G430 颇相像，定价 US$79.99。