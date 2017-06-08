Mac 桌机 / 笔记本也支持两次意外损坏的 AppleCare+ 了

支持两次意外损坏的加强型苹果付费保修方案 AppleCare+，也从原本仅支持的 iDevice 产品，延伸支持到了 Mac 系列产品，如 MacBook、iMac、Mac Pro 与 Mac mini 上了。可惜的是，目前仅支持海外市场，中国目前都还未看到有这样的页面。如同对 iPhone 的 AppleCare+ 保修一样，在此服费保修保障下的产品，即便是意外造成屏幕或外观损伤，也都可以进行保修维修，但会酌收服务费（屏幕损伤为 US$99、外壳损伤则为 US$299）。



购买的价位的话，则是 US$99（Mac mini）至最高 US$379（15 吋 MacBook Pro）。保修时间将可从原本的一年延长至三年的时间（iPhone 为最长两年）。是说，这个更延伸的保修方案其实并没有贵上太多，感觉对于原本就会买 AppleCare 的人而言，应该会很愿意选购吧，毕竟原本可是并不会保意外损坏的呢。