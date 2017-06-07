SpaceX 将替美国空军发射 X-37B 无人太空飞机

美国神祕无比的 X-37B 无人太空飞机，一直以来究竟任务是什么都充满了谜团，虽然说表面上是做新一代太空梭的技术测试，但因为在太空中呆的时间太长，所以外界的揣测从侦察到反卫星，甚至到太空对地武器各种说法都有。唯一确定的是，负责运作的美国空军似乎对它满意无比，旗下的两架 X-37B 在太空中停留的时间也是愈来愈久，刚返回的 OTV-2 更是连续在太空中运作了 717 天之久。
不过，到目前为止的四个任务，都是由 ULA 的 Atlas V 火箭所发射，在 SpaceX 抗议美国空军图利特定厂商后，现在 SpaceX 也获得了发射 X-37B 的机会，预计在两个月之后载运升空。本来 SpaceX 的首个空军任务应该会发生在 2018 或更晚，载运新一代的 GPS 卫星升空，这下子被提前不少了呢。
虽然酬载物很特别，但其实「难度」并不高。X-37B 的「空机」只有大约 5 吨重，而且是发射到低地轨道，和 Falcon 9 FT 22 公吨的酬载能力比起来，根本是小菜一碟。所以如果一切顺利的话，应该又可以看到第一节火箭返回了吧？说到返回，前几天的 CRS-11 任务，SpaceX 可是拍下了 4K 的着陆视频，这么大只的火箭着陆实在是怎么看都看不腻呢。