终于，iOS 11 可能开放让 iPhone NFC 用在 Apple Pay 以外用途

虽然 Apple 早已在最新几款的 iPhone 上提供了 NFC 的功能（虽然之前好像很抗拒...），不过它在苹果手机实际上仅能用来做 Apple Pay 与 Passbook 的功能，而不能支持许多 Android 手机用户习以为常的快速配对与相关的信息感应功能。不过，这样的情况将会在 iOS 11 之上有所改变。
在这次的 WWDC 开发者大会中，有人在 iOS 11 的开发文件中发现，iPhone 的 NFC 将可在现有功能之外，发挥更多用途的信息。虽说具体的上线时间还未有信息，不过在 iOS 11 Beta 其实已经为 iPhone 7 与 7 Plus，加入了 Core NFC 的功能。根据文件内容，这个新的 framework 将可支持「读取 NFC 文件交换格式的 NFC 标签与资料。」在这样的转变之下，未来 Apple 的 NFC 将会更为大众化，总算能够提供更丰富的用途了。
不过，这也同时带来了一些关于隐私或资安的疑虑（毕竟之前真的太封闭），不过估计以 Apple 长期以来的做法来讲，这次的开放说不定也还是有着相当大的限制存在（也许仅能针对特定产品提供？）。但说真的，这总比原本那样看得到但基本上却完全使用不到的要好啰。就一起期待一下日后的更多细节或产品吧！