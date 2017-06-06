新 iPad Pro 在熟悉的机身里塞进了一块更大的屏幕

iPad Pro 10.5 的机身尺寸和重量几乎等同于之前的 Pro 9.7，外型上最明显的变化，就是左右边框收窄，塞入了一块更大的显示面板。可能有人会担心，边框窄了之后为避免误触拇指要往哪放？但实际上苹果在这件事上解决的很好，至少在我们动手玩的过程中，新 Pro 跟过去一样好拿。



不光是尺寸，在显示效果上苹果这次也做了专门的改进。Pro 10.5 的屏幕也用到了根据环境调节色温的 True Tone 技术，而且刷新率也提升到了 120Hz，使用时会显得更加流畅。关于前者，在繁杂的现场可能未必能好好体验，但用手指滑动页面、用 Apple Pencil 进行书写时，平滑、流畅的感觉还是给人留下了非常深刻的印象。







当然啰，能达到这样的效果跟设备使用的 A10X Fusion 芯片也有很大的关系，不过目前我们还不太清楚，新 Pro 的 RAM 规格到底是多少。不过实话说，之前的 Pro 在日常使用时已经很顺，所以换到新机上以后，开启应用之类的你可能不一定能感受到明显的差别。但在玩大型游戏或是处理视频时，肯定还是能体会到明显不同的。



被摆在体验区里的 iPad Pro 10.5，运行的都是 iOS 11 的早期版本（所以你可以在照片里看到 dock）。但下周开卖时发出的机器都会先预载 iOS 10，要等到秋天才会更新。这中间的等待过程估计会让人颇为煎熬，毕竟 keynote 上展示了那么多提升生产力的新功能，花钱买来的新机器一上来都没法用到呢...