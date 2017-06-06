索尼 A9 专业全幅无反在台正式登场（动手玩）



Sony A9 动手玩（优酷链接）

Sony 原厂技术访谈



Sony 数码影像部门可换镜相机事业部副部长大岛正昭技术访谈（优酷链接）

动手玩

在台湾的售价公布之后，紧接着我们也将访谈 Sony 数码影像部门可换镜相机事业部副部长 大岛正昭，聊聊关于 Sony A9 的相关细节与问题。以下是我们的全程直播视频与简单整理报道。针对变形的问题，Sony 先是强调了这次的堆叠式感光元件具备 20x 快的读取速度，而且询问过专业摄影师，再针对网球或高尔夫球的测试中是没有变形问题的。至于 S-log 的部分，官方则是表示这是一台针对「快速」所设计的机型，认为已经相当地平衡，所以并不会加入这样针对专业视频方面的 S-Log 影像规格。现场也问到发热的问题，官方则是表示目前这方面的状况其实还好。





在今天的现场小编也终于动手玩到了 Sony 挑战高端市场的全片幅无反 A9。第一时间上手的感觉，会觉得跟 A7 没有太多差异，但真的会觉得稍微沉了一些。是说，虽然手柄因为电池变大等因素也变得较为肥大，感觉应该手感要更好，不过实际上个人是觉得 A9 是跟 A7 II 系列的手感类似。也因此同样有小拇指有点不知道该摆哪的感觉。







这点显然原厂自己也是知道，所以有推出一个加高手柄的配件，但基本上个人是会觉得相机不能平放有点不太习惯。基本上如果你只是希望在最小限度增加体积之下，享受比较好的握持手感的话，那么上图这个配件应该是适合你的。机身的按钮改变方面，个人十分激赏录影按钮与小摇杆的加入（左肩转盘的话觉得过于紧凑有点卡手），双记忆卡的卡槽盖弹起的设计则是莫名有疗愈的感觉（？）。







大家应该最在意的对焦速度部分，必须讲，现场 Sony 光是打得非常强，所以个人觉得对焦真的很强悍，基本上就是一捏就到位。有意思的是，这次的快门按钮的灵敏程度个人觉得比 A7 II 要高很多，一方面是因为按钮变成有点圆弧形状的关系，另一方面是按压的行程个人觉得也有一点微妙的差异。也因为这样，小编在现场的拍摄常常不小心误击快门（20fps 一下子就拍超多张的啊！）。





官方的 Sony α9 对焦速度与准确率比较（优酷链接）

菜单部分在小编于现场简单翻过后，是觉得大致上跟之前差不多乱（这是传统 XD）。然后还有看到新的 LAN 网络埠的相关选项，其中有一个令小编觉得贴心的功能，是在 PC 遥控拍摄之下，将可以选择存一份照片在机身之上，这对于有时候不小心连线拍摄到断线的状况会是个很棒的备援方案。整体而言，个人觉得 Sony A9 又是一款 Sony 更为专业摄影师所著想的进化款全幅无反相机，唯一比较可惜之处，说真的就是其 4K 录影却不具备（且确认不会加入）S-Log 影像风格这点。毕竟，这么多的专业规格像是双记忆卡、更方便的录影按钮等等之下，想必会有许多专业的动态摄影师也会考虑这样的产品，不过这部分显然就得要留到未来的机型才可能见到啰。