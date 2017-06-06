惠普推出灵感源于战斗机的 VR-ready 新款 Omen 游戏 PC

早些时候，HP 发布了一系列融入战斗机设计元素的新款 Omen 电脑，同时还为那些有外接显卡需求的玩家，准备了一款多功能图形加速器。首先来介绍一下 PC 这边，最引人瞩目的是 HP 旗下首款达到 NVIDIA Max-Q 标准的 Omen 15。尽管它看起来不像华硕的 ROG Zephyrus 那样轻薄，但 Core i7-7700HQ 加 GTX 1060 的组合已经能满足 VR 需求，而在此之前仅有 17 吋的 Omen 能做到这点。
至于其它规格，则有 8GB / 16GB 内存，除了上面提到的 GTX 1060（6GB）以外，显卡骇客选择 AMD Radeon RX 550（2GB）、GeForce GTX 1050 或 1050Ti。除 GTX 1060 的型号外，其它规格的版本依配置不同售价在 US$1,000 至 US$1,600 之间，感觉跟 ROG、Razer 的产品相比竞争力会稍显逊色啊。
与此同时，17 吋的 Omen 笔记本也一同更新，除了同系的黑红配色元素外，其最高配的版本也采用了 Core i7-7700HQ 处理器、32GB DDR4 内存、GTX 1070 显卡以及 256GB SSD + 2TB HDD 硬盘组合。这款产品没有达到 Max-Q 的标准，它将和 Omen 15 一起从 6 月 28 日起发售。
此外，HP 今天还更新了一款 Omen 桌机，其售价最高可达 US$3,000，对应的硬件有 Core i7-7700K 和双 NVIDIA 1080Ti 显卡。至于配套的周边，有 25 吋和 27 吋的对应显示器，两者均支持 1080p AMD FreeSync 和 QHD NVIDIA G-Sync，售价为 US$280 起。Omen 主体的鼠标和键盘当然也有，售价分别是 US$60 和 US$130。
最后，对于那些需要外接显卡的玩家，HP 也推出了售价 US$300 的 Omen Accelerator 加速器。这款功率 500W 的设备内建了桌机级的显卡，同时还有 2.5 吋硬盘，并配有四个 USB 3.0 Type-A、一个 USB Type-C、两个 HDMI 和一个以太网插口。它预计在今年八月上市，感兴趣的朋友可以关注一下。