惠普推出灵感源于战斗机的 VR-ready 新款 Omen 游戏 PC





与此同时，17 吋的 Omen 笔记本也一同更新，除了同系的黑红配色元素外，其最高配的版本也采用了 Core i7-7700HQ 处理器、32GB DDR4 内存、GTX 1070 显卡以及 256GB SSD + 2TB HDD 硬盘组合。这款产品没有达到 Max-Q 的标准，它将和 Omen 15 一起从 6 月 28 日起发售。



此外，HP 今天还更新了一款 Omen 桌机，其售价最高可达 US$3,000，对应的硬件有 Core i7-7700K 和双 NVIDIA 1080Ti 显卡。至于配套的周边，有 25 吋和 27 吋的对应显示器，两者均支持 1080p AMD FreeSync 和 QHD NVIDIA G-Sync，售价为 US$280 起。Omen 主体的鼠标和键盘当然也有，售价分别是 US$60 和 US$130。







最后，对于那些需要外接显卡的玩家，HP 也推出了售价 US$300 的 Omen Accelerator 加速器。这款功率 500W 的设备内建了桌机级的显卡，同时还有 2.5 吋硬盘，并配有四个 USB 3.0 Type-A、一个 USB Type-C、两个 HDMI 和一个以太网插口。它预计在今年八月上市，感兴趣的朋友可以关注一下。



