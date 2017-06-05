下一版 macOS High Sierra 将采用 APFS 文件系统

苹果照例在 WWDC 上发表了下一代的 macOS 系统，这次取名是相当没有创意的「High Sierra」。最大的更动是苹果确认了将采用简称「APFS」的现代化的文件系统 Apple File System。APFS 最早在去年 WWDC 上发表，强调的是更快的操作速度，以及对 SSD、USB 随身碟等现代储存媒介的最佳化。在台上关于它的 Demo 并不多，但应该可以对各种操作都起到加速的效果，并提高安全性。此外，苹果也将预设的影片编码由 H.264 规格转移到 H.265（HEVC）。



Apple 也将 Metal 更新到了 Metal 2，主要是强化机器学习和外接显示卡相关的功能。Metal for VR 则是将 VR 的功能带到了 Mac 上，让 Mac 首度可以搭配 HTC Vive 使用。



除了大头条的 APFS 和 Metal 之外，macOS 的诸多内建软体也获得了各种大大小小的更新。首先，Safari 内建了现代化的 Javascript 引擎，据苹果的说法，比 Chrome 要快了 80% 之多。Safari 现在也将阻挡自动播放，并且利用机器学习来防止你被广告「跟踪」。



Photo 的部份，主要是左侧多了一个固定的导览列、并且强化了脸部辨识与相关的群组功能。Photo 自带的编辑器增加了调整曲线之类的功能，而如果你在 Photoshop 里对相片做改动的话，也可以立即反应在 Photos 里。Mail 获得的更新相对比较少，主要是多了一个写信时的画面分割功能，同时 mail 占去的储存空间减少了 35%。



整体来说，更新的东西很多，但真正大的改变很少。或许是在转移到 APFS 的过程当中，苹果不想让事情复杂化？总之，APFS 到底能为 Mac 带来多少性能上的提升，就要等出来才知道了。

