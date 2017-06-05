Fitbit Alta HR 评测：外观和功能的平衡点

在靠 Surge、Blaze 冲击手表类市场未果之后，Fitbit 去年又把焦点重新聚集到了更拿手的运动手环上。Charge 2、Flex 2 和 Alta 都先后收获了不错的反响，尤其是 Alta 更是凭借靓丽的外型，为 Fitbit 拢络了不少新的用户。不过，这款设备在功能性上，没有心率感应，多少还是留下了些遗憾。在这样的前提下，Alta HR 便应运而生了。
外观
作为 Fitbit 今年到现在为止的唯一一款新品，Alta HR 的造型其实没什么新意，毕竟是升级款的产品，变化不大也在意料之中。设备仍然沿用了手环主体加上下两段可拆式腕带的设计，不同之处在于腕带从搭扣式变成了表扣式。这么做的好处很明显，手环相对来说会没那么容易松开脱落。但是，因为 Alta HR 固定环（就是用来套住腕带扣上以后多出来部份的那个小圈圈）内侧，左右和顶部都有凸起，「保护」得过于周到，在需要摘下手环的时候，有时就会比较费劲了（尤其是出汗以后）。
除了这点以外，Alta HR 的配戴舒适度都非常不错。设备的份量很轻，只有 29g，平日里不碰到袖口的话，基本不会感觉到它的存在。标配的胶制腕带也采用了亲肤材质，至少在笔者体验的过程中，并没有遇到任何发痒、不适的状况。转到内侧，按下连接处的锁扣之后，腕带部份就能够轻松地向外侧推出（因为腕带自成一体就算长时间使用后脱胶换起来也没那么麻烦了）。而 Fitbit 也很好地利用了这种设计，除了各种颜色的橡胶腕带以外，他们也有推出皮革、金属等不同款式的版本供消费者选购。当然啰，为了满足不同粗细的手腕，腕带也都是有分大小两种尺寸的。
这些元素再加上颇具设计感的手环主体，让 Alta HR（其实 Alta 也是）成为了可能是 Fitbit 旗下造型最容易让人眼前一亮的产品。不过，虽说官方称其为「两性皆宜」，但无论是从个人感觉还是友人的反映来看，这款手环似乎更容易受到女性的青睐？以笔者自己男性的角度来说，是会觉得 Alta HR 略有一点点厚（倒不至于不能接受），但平时戴惯了饰品的女生好像对此不以为意，更多都是在关心有什么样的腕带可以搭配。
如果可以选择的话，个人会希望 Fitbit 把这款手环稍微拍扁一点，这样既可以让它更贴手腕，又不会对内部电池的空间造成太大影响。最关键的是，要是那么做的话，Alta HR 的 1.4 吋 OLED 屏幕也就不会像现在这般狭长。目前的这个设计，在竖向显示时总会让人觉得对屏幕面积的利用率有点偏低。而且它的亮度表现也不算很出众，还有一个问题就是反应不够灵敏。关于后一点指的是两个方面，首先是屏幕本身在手指按下后有一定概率出现没响应的情况；再者就是手环的算法，对平躺时抬腕动作的判断不够准确，睡醒抬手看时间常常会不亮，反复几次后心里其实会蛮烦躁的呢。
功能
如名字所示，Alta HR 较之前产品最大的改进就是增加了全天候工作的 PurePulse 心率监测器。跟 Charge 2 所用的芯片相比，它在尺寸上缩小了 25%。平时想看数字有多少，只要抬腕之后点两下就行。而在运动期间，手环会维持显示心率数值，便于你根据自己的身体状态调整强度。除此之外，步数、卡路里燃烧量、距离、活动时长这些它也都能准确地记录。比较奇怪的是，以前 Fitbit 手环上都有的高度感应器在 Alta / Alta HR 上被去掉了，这对关心爬高层数的人来说估计会影响到购买选择吧？
而在 Alta 上就有的 SmartTrack 特性，毫无意外也被 Alta HR 继承了过来。它能在不用你预先设定的情况下，自动辨别所进行运动的种类。你可以选择在运动开始多少分钟后，让应用自动记录相关的数据。这样就可以降低「误判」的概率，当然啰，事后手动修改也是没有问题的。在评测期间，笔者测试过走路、跑步、骑行和有氧运动，Alta HR 大体上都识别准确，可以说是让人非常省心了。
另外，心率功能的引入，也让 Alta HR 可以更准确地记录睡眠状态。新开发的「睡眠阶段」（Sleep Stages）非常直观好用，它能够清楚列出轻度、REM、深度睡眠的不同时长以及醒来次数，让人很容易就能对自己的睡眠质量有一个了解。在这个基础上，软件还会给出「睡眠洞察」（Sleep Insights）建议，提醒你工作日与周末之间的睡眠差异，或是夜跑与放松睡眠之间的关系等等。这些对没有持续睡眠计划的人来说，应该多多少少能起到一些督促、激励的作用吧。
软件
跟笔者之前在评测 Charge 时体验过的 Fitbit 应用相比，现在的新版本在 UI 上变得更加直观。跟手环同步数据、设定闹钟、自订界面等操作都比较简便，然后跟运动数据、睡眠记录有关的图表，内容清晰全面，很方便使用者了解自己的身体状况。此外，现在 Fitbit 也有为软件加入一个专门的「指导」分页，其中会列出许多有针对性的训练计划简介（比较可惜是中文翻译很不全）。如果你有兴趣的话，它会引导你去下载另一款 Fitstar Personal Trainer 应用，在里面能找到许多内购付费的教练指导视频。
至于两个老问题：在地化以及运动数据与 Apple Health / Google Fit 的同步，到了现在依旧没有什么改善的迹象。关于前者，在小米手环这样的爆款都可以拿来进行支付宝免密支付（更不用提去微信里晒步数了）的大环境中，Fitbit 连推送微信的通知都没法做到。实际上，IM 里能用的就只有 WhatsApp 而已，在这件事上厂方的动作真的是慢了不只一拍。而 Fitbit 对别家健康平台的态度至今为止仍然强硬，要同步到 Apple Health 或 Google Fit 还是得借助第三方应用的帮忙才行。
续航力
按照官方的说法，Alta HR 一次充电能连续使用一周的时间，这个成绩要比 Alta 多出两天左右。实际用下来，在开启自动同步、全天连接手机推送通知的前提下，笔者手上这只 Alta HR 也确实做到了大约一周一充。工作日里基本都不用去担心设备的电量，续航表现应该是可以让大部分人满意的。
不过有一点让人挺费解的是，Fitbit 在设计充电线这件事上，主意变得实在是有点频繁。笔者至今为止总共用过 Flex、Charge 和 Alta HR 这三款他们家的产品，接手环的头通通都不一样。如果能做成通用的话，应该能增加很多废物利用的机会吧？
竞争对手
Alta HR 最容易想到的对手，显然是自己的原始版本 Alta。对那些不需要心率功能，同时又没那么在意一两天续航差距的人来说，确实没必要多花钱（1,298 元对比 998 元）去买今年出的新款。至于另一款同门 Charge 2，1,298 元的价格一样，跟 Alta HR 相比赢在功能（有高度感应器、可以连接手机 GPS、还有一些呼吸相关功能等），但外观吸引力有所欠缺。尤其对女性用户来说，可能都不会有选择困难的烦恼。
至于其它品牌中，Garmin 的 Vivosmart 3 应该可以拿来跟 Alta HR 竞争一下。它的劣势依然是外型，优势在于能以比 Alta HR 更低的价格（1,080 元），为用户提供 VO2 Max、圈数记录、游泳模式等多项非常实用的功能。当然，还有所有运动手环的「天敌」— 小米家的产品，小米手环 2 在许多基础项上都做得不错，在地化方面的优势更是明显。但不用说，杀手锏还是低至 149 元的价格，随着小米手环越来越多地出现在海外市场，Fitbit 这样的老牌厂家面临的压力应该会比过去更大吧。
结语
虽然对 Fitbit 来说，因为有 Alta 在前，Alta HR 不能算作是一款突破性的产品，但不可否认的是，这个升级款确实在外观和功能间找到了一个平衡点，让它正好能够吸引到消费时各有侧重点的不同