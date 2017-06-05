Fitbit Alta HR 评测：外观和功能的平衡点

外观

作为 Fitbit 今年到现在为止的唯一一款新品，Alta HR 的造型其实没什么新意，毕竟是升级款的产品，变化不大也在意料之中。设备仍然沿用了手环主体加上下两段可拆式腕带的设计，不同之处在于腕带从搭扣式变成了表扣式。这么做的好处很明显，手环相对来说会没那么容易松开脱落。但是，因为 Alta HR 固定环（就是用来套住腕带扣上以后多出来部份的那个小圈圈）内侧，左右和顶部都有凸起，「保护」得过于周到，在需要摘下手环的时候，有时就会比较费劲了（尤其是出汗以后）。除了这点以外，Alta HR 的配戴舒适度都非常不错。设备的份量很轻，只有 29g，平日里不碰到袖口的话，基本不会感觉到它的存在。标配的胶制腕带也采用了亲肤材质，至少在笔者体验的过程中，并没有遇到任何发痒、不适的状况。转到内侧，按下连接处的锁扣之后，腕带部份就能够轻松地向外侧推出（因为腕带自成一体就算长时间使用后脱胶换起来也没那么麻烦了）。而 Fitbit 也很好地利用了这种设计，除了各种颜色的橡胶腕带以外，他们也有推出皮革、金属等不同款式的版本供消费者选购。当然啰，为了满足不同粗细的手腕，腕带也都是有分大小两种尺寸的。