iOS 11 在各个方面都做了微幅的改动

Photos 将获得的是短片的回圈功能，可以由系统自动找出最适合的点，做成无缝的回圈，或是做成来回式的短片。苹果也将把 HEVC 应用到 Photos 里，进一步减少视频在机器上占去的空间。Maps 将强化室内导航，并提供更精确的的速度和车道信息。苹果并加上了一个名为「Do Not Disturb」的功能，在你开车的时候会把屏幕关掉，避免你分心。



在 iOS 11 上苹果将带来名为「ARKit」的开发工具，协助开发者打造 AR 的 App。苹果宣称现有的硬件就能做到 AR（Pokemon Go 就是一个例子），现在缺的只是让开发者可以轻松做出 AR 运用的工具而已。



在 iPad 上，iOS 11 有一些独特的新功能，来善加利用 iPad 大屏幕。首先，底下的 dock 现在可以放入一大排的 App，并且从这里选择 App 形成新的视窗。苹果也为 iPad 版的 iOS 11 带来了拖放的功能，可以简单地将照片、文字等进行多选，再丢到其他视窗的 App 中。当然，还有先前意外曝光的 Files 应用，管理你的文件。这些工具让 iPad 又向笔记本替代品更进了一步了呢。



最后是 App Store，获得了全新的界面，和之前 Apple Music 一样，将重心放在发现新 App 上。新的 Store 基本上将工具 App、游戏 App 和 App 内购买分成了三区，协助大家在愈来愈混乱的 App store 中找到自己想要的东西。



针对中国市场，苹果额外加入了 QR Code 支持、短信诈骗监控、上海方言输入、电话号码做为 AppleID 的功能。



iOS 11 预计秋季更新，照往例的话，应该会和新 iPhone 的发布差不多同时。