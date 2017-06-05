32-bit 的 iOS app 已不再显示于 App Store 搜索结果之中

苹果在 iPhone 5s 之后已经在硬件上全面更新支持了 64-bit 的架构，也早已强力推动应用程序改朝换代的措施，鼓励开发者尽快使用 SDK 让 app 都能获得更好的执行效率。而到了最近，这个「鼓励」也改变成了有着强制意味的「警告」了。据称，开发者先前便已经开始收到，关于 32-bit 将无法在之后的 iOS 版本上使用的警告讯息。而现在，Apple 则是赶在 WWDC 之前，开始把这些使用旧架构的 app 由 App Store 搜索结果中移除 -- 简单的说，你将搜索不到这些老 app，但仍能通过链接的方式来找到 App Store 页面并安装使用。不过要知道，这应该只是第一步而已，后续这些 32-bit 架构的 app 很可能将连安装都不能装了。
许多来源指出，苹果最新的 iOS 11 系统很可能将正式屏弃旧架构，所以若是想阻止混淆而不再让新系统的使用者能搜索到旧 app，这倒也算是个相当正常的对应方式（但总觉得应该要能依照系统版号来过滤搜索结果的... 毕竟也有人会卡在 iOS 10 以前吧）。总之，这应该就是对那些截至目前还没让自己 app 创作心血，转成 64-bit 世代的开发者的最后通牒啰。看来，在 WWDC 开始前，Apple 就想让这些开发者赶快动起来开始赶工了呢。