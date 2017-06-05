32-bit 的 iOS app 已不再显示于 App Store 搜索结果之中

《江南 Style》的 YouTube 点击数突破天际了，Oppa~

红极一时的《江南 Style》以洗脑式旋律贯彻着街头巷尾，殊不知它在 YouTube 的点击数还突破了点击计的上限 -- 原来 YouTube 的计数器用的是 32bit signed INT，因...