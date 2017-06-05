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Image credit: Engadget
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苹果终于把 iMac 产品线变得更适合专业用户了

处理器、屏幕、显卡、硬盘通通都加强。

Sanji Feng
7 小时前
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Engadget
猜猜今天 WWDC keynote 上公布的第一款新硬件是什么？答案是「预热」已久，早就应该改善硬件的 iMac。这次推出的新机都采用了 10 亿色、500 尼特亮度的全新屏幕，跟前代相比，在亮度上有了 43% 的提升。除此之外，独立显卡将成为 27 吋和 21.5 吋 4K 型号的标配，前者会使用 Radeon Pr 570、575 或 580，后者则会配备 Radeon Pro 或 560。至于低分辨率的 21.5 吋版本，则会搭载 Iris Plus 640。

同时，Fusion Drive 也将被使用在所有 27 吋和 21.5 吋的高端型号上。Kaby Lake 处理器显然在意料之中，而在内存的部分，两种尺寸分别可选到最高 32GB 和 64GB。至于发售信息，21.5 吋基础款的 iMac 售价 US$1,099 起，4K 版本 US$1,299 起，5K 27 吋版 US$1,799 起，今日发售。

更新：中国的价格为：
  • 21.5 吋基础款：8,688 元起
  • 21.5 吋 4K 版：10,288 元起
  • 27 吋 5K 版：14,288 元起