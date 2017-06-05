更窄边框的 10.5 吋 iPad Pro 登场

这次 WWDC 上发布的硬件可不仅止步于 iMac 与 MacBook 产品，苹果还同时将 9.7 吋以窄边框屏幕的方式「升级」到了 10.5 吋（减少 40% 视窗所带来的 20% 屏幕增大，像素增加到 2,224 x 1,668），并加入了 HDR 的视频播放与 600 nits 亮度的支持 -- 12.9 吋 iPad Pro 也有收到这样的规格升级，并且通过 A10X 六核心处理器提供了更强悍的处理性能（三颗高性能与三颗省电核心），让 iPad Pro 在 iOS 11 的新的多工功能如：更多 App 的 Dock、新的悬浮式多工视窗与直接拖移的操作上，获得更顺畅的使用体验，还懂得通过深度学习辨识手写内容，提供搜索的机能（这个厉害！）。
值得一提的是，升级为 10.5 吋屏幕的 iPad Pro 重量相较 9.7 吋版本要重上一些（437g > 469g），但 12.9 吋版本倒是变轻了不少，从 713g 减重到了 677g。
在新的屏幕上，苹果提供了更顺畅高达 120Hz 的更新率，并能通过新的 Pro Motion 功能来根据内容自动改变更新率，藉此保持同样 10 小时的官方续航表现。颜色方面则是依然具备 Wide Gamut 的色域支持。其余规格方面，新款的 iPad Pro 将搭载与 iPhone 7 相同的 12MP 与 7MP 的主副相机配置，具备 USB 3.0 的接口速度之下，还可提供双倍充电速度的快充规格。除了通过更大屏幕所带来的全尺寸键盘外，iPad Pro 全系列也迎来更多语言支持的 Smart Keyboard 实体键盘，还有能收纳 Apple Pen 的皮套。
这次的 iPad Pro 10.5 与 12.9 吋款式则是将自 64GB 起跳，并且将 iDevice 的最高存储空间向上延伸至 512GB 的大容量。价位则是分别为 US$649（10.5 吋）与 US$799（12.9 吋）起，并且将于今日开始预定，下周开始出货。
Apple 线上商店价格更新：
· 10.5 吋 iPad Pro（有银、金、太空灰与玫瑰金可选择）。
Wi-Fi：
64GB：RMB 5,188
256GB：RMB 5,988
512GB：RMB 7,588
Wi-Fi + Cellular：
64GB：RMB 6,288
256GB：RMB 7,088
512GB：RMB 8,688
12.9 吋 iPad Pro 有银、金与太空灰色可选：
Wi-Fi：
64GB：RMB 6,388
256GB：RMB 7,188
512GB：RMB 8,788
Wi-Fi + Cellular：
64GB：RMB 7,488
256GB：RMB 8,288
512GB：RMB 9,888