更窄边框的 10.5 吋 iPad Pro 登场





在新的屏幕上，苹果提供了更顺畅高达 120Hz 的更新率，并能通过新的 Pro Motion 功能来根据内容自动改变更新率，藉此保持同样 10 小时的官方续航表现。颜色方面则是依然具备 Wide Gamut 的色域支持。其余规格方面，新款的 iPad Pro 将搭载与 iPhone 7 相同的 12MP 与 7MP 的主副相机配置，具备 USB 3.0 的接口速度之下，还可提供双倍充电速度的快充规格。除了通过更大屏幕所带来的全尺寸键盘外，iPad Pro 全系列也迎来更多语言支持的 Smart Keyboard 实体键盘，还有能收纳 Apple Pen 的皮套。







这次的 iPad Pro 10.5 与 12.9 吋款式则是将自 64GB 起跳，并且将 iDevice 的最高存储空间向上延伸至 512GB 的大容量。价位则是分别为 US$649（10.5 吋）与 US$799（12.9 吋）起，并且将于今日开始预定，下周开始出货。





Apple 线上商店价格更新：



· 10.5 吋 iPad Pro（有银、金、太空灰与玫瑰金可选择）。

Wi-Fi：

64GB：RMB 5,188

256GB：RMB 5,988

512GB：RMB 7,588



Wi-Fi + Cellular：

64GB：RMB 6,288

256GB：RMB 7,088

512GB：RMB 8,688



12.9 吋 iPad Pro 有银、金与太空灰色可选：

Wi-Fi：

64GB：RMB 6,388

256GB：RMB 7,188

512GB：RMB 8,788



Wi-Fi + Cellular：

64GB：RMB 7,488

256GB：RMB 8,288

512GB：RMB 9,888