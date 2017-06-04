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迎广 2017 年的概念机壳：一颗巨大的塑料球「Winbot」

会动作辨识也会拍照… 这根本是把电脑变 Webcam 了嘛？

Andy Yang
11 小时前
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每年拜访一下迎广（IN WIN），看看今年的概念机壳长什么样子，己经快成为我们 Computex 上的固定仪式了。过往 IN WIN 的机壳有的夸张、有的看似实用但难以生产、也有采用了新的设计元素，后来还成为新风潮的例子。不过今年的 Winbot 大概只能稳稳地停留在概念阶段，迎广也没有量产的意思就是了。



到底 Winbot 是什么呢？本体上，它是一颗巨大的塑料球，开启时是由中间斜斜地切开，向上开盖。里面的机身最大支持到 E-ATX，但因为球体内部空间非常足够，所以其实零零件、散热配备等，并没有特别雍塞的感觉。但 Winbot 真正最大的特色，是它内建了具有脸部与动作追踪功能的相机，站在它面前时，整颗球会随着你左右移动而「转头」。如果把手放在耳朵旁边的话，则是可以在人不动的情况下，操作它往举手的那个方向转动。每隔一段时间，Winbot 会自动拍一张照片，存在本机或传到网络上。

Gallery: IN WIN Winbot | 11 Photos

IN WIN Winbot
gallerygallery 11

除了吸引眼球之外，实在说 Winbot 没有什么实质的量产意义，所以自然也没有上市日期或价格了。迎广认为控制转头能帮助你「更好地欣赏自己的杰作」，拍摄功能或许还可以防盗（这么大颗球怎么偷啊！？），但如果真的量产的话，可能还是店家可能比较有兴趣摆在门口当招财球揽客用吧？



奇怪的概念机壳放一边，在普通的消费型机壳方面，迎广今年打算带来一点木头的元素，推出了以 805 为基础，但加上了整片木头饰版的 806 机壳，以及木头装饰版的 mini-ITX A1 机壳。在以金属、玻璃和塑料为主的电脑机壳界，806 出乎意料地低调又不失现代感，但迎广嘛... 价格就天知道是多少了。有兴趣的话可以多关注一下喔！

标签: 806, computex2017, inwin, winbot
By Andy Yang
从小就对各种科技产品着迷的 Andy，有着要花很长的时间才能解释清楚的绰号“小姜”。平常就爱出国（特别是日本）的他，最早加入 Engadget 就是因为可以出国、找到好玩的 3C 产品写、还可以有稿费拿，一举多得呢！现在做为一个全职的资深编辑，出国的机会已经大大的减少，但玩到新产品的机会却依然很多，是 Andy 每日快乐的泉源。Andy 最喜欢的是勇于创新的公司，最讨厌的是山寨！
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