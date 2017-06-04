迎广 2017 年的概念机壳：一颗巨大的塑料球「Winbot」

到底 Winbot 是什么呢？本体上，它是一颗巨大的塑料球，开启时是由中间斜斜地切开，向上开盖。里面的机身最大支持到 E-ATX，但因为球体内部空间非常足够，所以其实零零件、散热配备等，并没有特别雍塞的感觉。但 Winbot 真正最大的特色，是它内建了具有脸部与动作追踪功能的相机，站在它面前时，整颗球会随着你左右移动而「转头」。如果把手放在耳朵旁边的话，则是可以在人不动的情况下，操作它往举手的那个方向转动。每隔一段时间，Winbot 会自动拍一张照片，存在本机或传到网络上。
除了吸引眼球之外，实在说 Winbot 没有什么实质的量产意义，所以自然也没有上市日期或价格了。迎广认为控制转头能帮助你「更好地欣赏自己的杰作」，拍摄功能或许还可以防盗（这么大颗球怎么偷啊！？），但如果真的量产的话，可能还是店家可能比较有兴趣摆在门口当招财
奇怪的概念机壳放一边，在普通的消费型机壳方面，迎广今年打算带来一点木头的元素，推出了以 805 为基础，但加上了整片木头饰版的 806 机壳，以及木头装饰版的 mini-ITX A1 机壳。在以金属、玻璃和塑料为主的电脑机壳界，806 出乎意料地低调又不失现代感，但迎广嘛... 价格就天知道是多少了。有兴趣的话可以多关注一下喔！