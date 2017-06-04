迎广 2017 年的概念机壳：一颗巨大的塑料球「Winbot」





到底 Winbot 是什么呢？本体上，它是一颗巨大的塑料球，开启时是由中间斜斜地切开，向上开盖。里面的机身最大支持到 E-ATX，但因为球体内部空间非常足够，所以其实零零件、散热配备等，并没有特别雍塞的感觉。但 Winbot 真正最大的特色，是它内建了具有脸部与动作追踪功能的相机，站在它面前时，整颗球会随着你左右移动而「转头」。如果把手放在耳朵旁边的话，则是可以在人不动的情况下，操作它往举手的那个方向转动。每隔一段时间，Winbot 会自动拍一张照片，存在本机或传到网络上。

