Robelf 机器人现身 Computex 展场





Robelf 主要的差异化之处有三个：首先，它的「头」离地比较高，而且可以向上「仰」，让平板更容易被大人操作，不用特地蹲下来。其次它更强调视频、监控的功能，在头后方有一颗可以取出任意摆放的小投影机，让拍照、通话、居家安全防护等应用，不会受限于 Robelf 的高度。最后则是它的手臂和头可以任意地摆弄，不会伤到内部的机械，也延长和小孩同处一室的寿命。







Robelf 背后的系统采用的是 Android 5.0，除了在平板上操作功能之外，也支持语音，只是 Computex 现场环境太吵杂，无法示范。Robotelf 自己准备做一个 Robelf 应用的商城，除了在上面运行的 App 之外，也可以购买不同的「脸」或其他定制化的装饰。机器人在一般日常使用下大约电力可以撑七小时之久，持续运转（跑来跑去）的话大约是三小时。







Robelf 预计七月开始投产，在满足了 Indiegogo 上的集资订单后，预计年底开始以 US$500 左右的价格公开贩售。不过 Robotelf 希望将重心放在产品的研发与生产上，因此到时候有可能会找其他公司负责销售业务。除了一般家庭外，Robotelf 也设想了 Robelf 做为店头揽客机器人、或甚至 POS 机的可能，所以如果哪天走在路上见到它的话，记得打个招呼啊！

