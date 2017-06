Chrome 浏览器广告拦截功能将于 2018 年初降临

传闻要 为 Chrome 加入广告阻挡(Ad-blocker)功能 的 Google,终于真正发布了他们的推行计划。官方表示,将会在 2018 年初提供移动版与桌面版 Chrome 浏览器主动阻挡恼人广告的功能,系统将会依据 Coalition for Better Ads 的标准来判断该广告是否需要阻挡,这也意味着对 Chrome 的爱用者而言,将更不容易看到弹出式的盖版广告与自动播放音频的恼人广告。这样的劣质广告在 Google 广告与商业部门高级副总 Sridhar Ramaswamy 的眼里,认为将导致一般人干脆选择全面阻挡所有广告,让许多内容创作者、记者、网页开发者与影像创作者都没能获得该有的广告收入 -- 毕竟,这也同时是 Google 的重要收入来源 ,所以由官方来着手处理好像也并不令人太意外?网页内容的发布者将可在广告体验报告(Ad Experience Report)中,查看本身是否有违反广告规范之处。而根据 Coalition for Better Ads 的统计指出。基本上无论在桌面版或者是移动设备之上,弹出式广告、自动有声广告、大区块的横幅广告、倒数盖版广告,都是最令人感到厌烦的类型;针对移动设备的部分,则是还有闪动动画、覆盖超过 30% 页面的广告、全屏幕的滑动广告,也都令使用者感到厌恶。而这些显然也将会是未来 Chrome 将要应付的对象。